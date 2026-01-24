Ajker Patrika
কক্সবাজার

চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
কোনাখালীর বাংলাবাজার এলাকা থেকে দিদারুল হক সিকদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দিদারুল হক সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার রাতে কোনাখালীর বাংলাবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিদারুল ওই ইউপির তিনবারের চেয়ারম্যান। চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। এ ছাড়া দিদারুল নিজেই তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা তিন মেয়াদে কোনাখালীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন দিদারুল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মামলাজনিত কারণে তাঁকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত দেখিয়ে গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ইউপিতে আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক।

চকরিয়া থানার ওসি মনির হোসেন বলেন, কোনাখালীর চেয়ারম্যান দিদারকে যৌথ বাহিনী গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ছয়টি মামলা রয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়াগ্রেপ্তারইউপি চেয়ারম্যানচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

‘ভোটার হলে, ধানের শীষে ভোট দিতাম’, বিদ্যালয়ে শিশুদের শপথ পড়ালেন ছাত্রদল নেতা

‘ভোটার হলে, ধানের শীষে ভোট দিতাম’, বিদ্যালয়ে শিশুদের শপথ পড়ালেন ছাত্রদল নেতা

পটুয়াখালীতে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

পটুয়াখালীতে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি