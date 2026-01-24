চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দিদারুল হক সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার রাতে কোনাখালীর বাংলাবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিদারুল ওই ইউপির তিনবারের চেয়ারম্যান। চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। এ ছাড়া দিদারুল নিজেই তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।
জানা গেছে, ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা তিন মেয়াদে কোনাখালীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন দিদারুল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মামলাজনিত কারণে তাঁকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত দেখিয়ে গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ইউপিতে আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক।
চকরিয়া থানার ওসি মনির হোসেন বলেন, কোনাখালীর চেয়ারম্যান দিদারকে যৌথ বাহিনী গ্রেপ্তার করে থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ছয়টি মামলা রয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হবে।
