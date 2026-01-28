Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ
খুলনা নগরের খালিশপুরে আজ বুধবার জব্দ করা সরকারি চাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা নগরের একটি ভাড়া বাসা ও পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে খালিশপুর ক্রিসেন্ট গেট এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে একটি ভাড়া বাসা ও পাশের প্লাটিনাম পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দ্বীন মোহাম্মদ মনজিলে অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চাল সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কালোবাজারিরা। একপর্যায়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে গেলেও সুমন মল্লিকের ভাড়া নেওয়া ঘর ও পাশের প্লাটিনাম পাটকল স্টাফ কোয়ার্টারে রক্ষিত ৬৯৭ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়।

অভিযানের সময় দ্বীন মোহাম্মদ মনজিল নামের বাড়িটিতে কাউকে পাওয়া যায়নি। জড়িত ব্যক্তিরা অভিযান টের পেয়ে পালিয়ে যান। তবে কে বা কারা এসব চাল মজুত করেছিল, সে বিষয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক কিছু জানাতে পারেনি।

পরে খুলনা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাকিব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে খালিশপুর থানা-পুলিশকে এসব চাল জব্দ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেন।

খালিশপুর থানার ওসি তৌহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, উদ্ধার করা ৬৯৭ বস্তা চাল জব্দ করে খাদ্যগুদামে রাখা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পুলিশঅভিযানজব্দখুলনা বিভাগচালজেলার খবরসরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

সম্পর্কিত

নির্বাচন ঘিরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ রহস্যজনক: রুহিন হোসেন প্রিন্স

নির্বাচন ঘিরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ রহস্যজনক: রুহিন হোসেন প্রিন্স

খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

ইউএনও-ওসিকে মঞ্চে রেখে সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াত, আহত ৩০

ইউএনও-ওসিকে মঞ্চে রেখে সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াত, আহত ৩০