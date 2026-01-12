দুদকের আরেক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়রের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সরকারি বরাদ্দ নয়ছয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলায় কক্সবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল আবছারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালতের রায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে আত্মসাৎ করা সমপরিমাণ অর্থ—২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলায় মোট সাতজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। বিচার চলাকালে আসামি নুরুল আবছার জামিন নিয়ে পলাতক থাকেন।
মামলার নথি থেকে জানা গেছে, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নুরুল আবছার কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র থাকাকালে বিভিন্ন কাজের বরাদ্দের ২৯ লাখ ১৫০ টাকা আত্মসাৎ করেন। ১৯৯১ সালে এ ঘটনায় মামলাটি করে দুদক।
এর আগে ৭ জানুয়ারি একই আদালত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের পৃথক তিনটি মামলায় নুরুল আবছারকে এক বছর করে মোট তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। পৌরসভার মেয়র থাকাকালে প্রায় ৫৭ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা তিনটি করা হয়।
সরকারি বরাদ্দ নয়ছয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলায় কক্সবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল আবছারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালতের রায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে আত্মসাৎ করা সমপরিমাণ অর্থ—২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলায় মোট সাতজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। বিচার চলাকালে আসামি নুরুল আবছার জামিন নিয়ে পলাতক থাকেন।
মামলার নথি থেকে জানা গেছে, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নুরুল আবছার কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র থাকাকালে বিভিন্ন কাজের বরাদ্দের ২৯ লাখ ১৫০ টাকা আত্মসাৎ করেন। ১৯৯১ সালে এ ঘটনায় মামলাটি করে দুদক।
এর আগে ৭ জানুয়ারি একই আদালত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের পৃথক তিনটি মামলায় নুরুল আবছারকে এক বছর করে মোট তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। পৌরসভার মেয়র থাকাকালে প্রায় ৫৭ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা তিনটি করা হয়।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় চম্পা খাতুন (৩৬) নামের এক সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ইউসুফপুর গ্রাম থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।৮ মিনিট আগে
হোটেল কর্মচারী মিলন নিলিকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে সাড়া না দেওয়ায় এবং প্রতিবাদ করায় নিলির ওপর ক্ষিপ্ত হন মিলন। পরে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর মিলন মল্লিক তাঁর গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের মান্ডা বাঁশখালী এলাকায় পালিয়ে যান।২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম (২২) হত্যা মামলায় ১০ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান...১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আমরা বলতে পারি, বিজয় আমাদের হয়েই গেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি শুধু আনুষ্ঠানিকতা হবে।’১ ঘণ্টা আগে