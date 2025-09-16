চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের চকরিয়ায় আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চকরিয়া কোর্ট সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলায় হাজিরা দেন তিনি।
চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আনোয়ার উল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজাকে কেন্দ্র করে চকরিয়া পৌর শহরে নিহত ফোরকান হত্যা মামলায় নবী হোছাইন হাজিরা দেয়। এরপর আদালত থেকে বের হয়ে যায়। কোথা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঠিক জানি না।’
এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘ইদগাঁও থানা-পুলিশের একটি টিম নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই টিমের সঙ্গে ডিবি পুলিশও ছিল। ইদগাঁও থানার একটি মামলায় নবী হোছাইনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে চকরিয়াসহ বিভিন্ন থানায় অসংখ্য মামলা রয়েছে।’
কক্সবাজারের চকরিয়ায় আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চকরিয়া কোর্ট সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলায় হাজিরা দেন তিনি।
চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আনোয়ার উল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজাকে কেন্দ্র করে চকরিয়া পৌর শহরে নিহত ফোরকান হত্যা মামলায় নবী হোছাইন হাজিরা দেয়। এরপর আদালত থেকে বের হয়ে যায়। কোথা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঠিক জানি না।’
এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘ইদগাঁও থানা-পুলিশের একটি টিম নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই টিমের সঙ্গে ডিবি পুলিশও ছিল। ইদগাঁও থানার একটি মামলায় নবী হোছাইনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে চকরিয়াসহ বিভিন্ন থানায় অসংখ্য মামলা রয়েছে।’
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ঘোষিত তিন দফার প্রতিবাদে গাজীপুরের পৃথক স্থানে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা ও পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে তেলের ট্যাংক বিস্ফোরণে অন্তত আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। উপজেলার সোনাইছড়ি এলাকায় অবস্থিত জিরি সুবেদার শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকেরা হলেন মো. দুলাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, মো. আনোয়ার হোসেন, মোক্তার শেখ, শহীদুর রহমান১৬ মিনিট আগে
জলঢাকায় সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অনিয়ম ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে চালের ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় দলছুট তিনটি শূকর বিক্রির টাকায় ভাগ বসানোর অভিযোগে এক গ্রাম্য মাতব্বরকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে দুই দফা সালিস বৈঠক হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৯টায় তৃতীয় দফায় আরেকটি সালিস বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে অভিযুক্ত মাতব্বর আকতার হোসেন ওরফে ভোলাকে প্রমাণ করতে১৯ মিনিট আগে