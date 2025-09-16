Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

চকরিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
নবী হোছাইন। ছবি: সংগৃহীত
নবী হোছাইন। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চকরিয়া কোর্ট সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দুটি মামলায় হাজিরা দেন তিনি।

চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আনোয়ার উল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর গায়েবানা জানাজাকে কেন্দ্র করে চকরিয়া পৌর শহরে নিহত ফোরকান হত্যা মামলায় নবী হোছাইন হাজিরা দেয়। এরপর আদালত থেকে বের হয়ে যায়। কোথা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঠিক জানি না।’

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ‘ইদগাঁও থানা-পুলিশের একটি টিম নবী হোছাইনকে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই টিমের সঙ্গে ডিবি পুলিশও ছিল। ইদগাঁও থানার একটি মামলায় নবী হোছাইনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে চকরিয়াসহ বিভিন্ন থানায় অসংখ্য মামলা রয়েছে।’

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়াপুলিশগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

গাজীপুরে অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

তুচ্ছ অভিযোগে গ্রাম্য মাতব্বর অবরুদ্ধ, একঘরে করার আলটিমেটাম

তুচ্ছ অভিযোগে গ্রাম্য মাতব্বর অবরুদ্ধ, একঘরে করার আলটিমেটাম