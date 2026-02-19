Ajker Patrika
কক্সবাজার

পেকুয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত ৬

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাহসিন নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিশুর মাসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাহসিন ঈদগাঁও উপজেলার পালাকাটা গ্রামের আব্দুল হকের শিশুসন্তান। আর তাহসিনের মা আনার কলিকে (৩৫) গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত অন্য যাত্রীরা হলেন চকরিয়া উপজেলার বাটাখালী গ্রামের উম্মে হাবিবা (২৬), তাঁর চার বছর বয়সী ছেলে আব্দু রহমান ও এক বছর বয়সী ছেলে আব্দুল্লাহ, ফাঁসিয়খালী গ্রামের মো. ইউনুছ (৬৫) ও কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল গ্রামের শাহেদ (৩০)।

জানা গেছে, চকরিয়া পৌর সদর থেকে যাত্রী নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি মগনামা যাচ্ছিল। সেখান থেকে বোটযোগে কুতুবদিয়া দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল। মগনামা ঘাট থেকে ছেড়ে আসা বলাকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কক্সবাজার যাওয়ার পথে পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে পৌঁছালে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে শিশু তাহসিন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহত হন আরও ছয়জন।

এ ব্যাপারে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরুল হাসান বলেন, বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে এক শিশু নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কক্সবাজারচকরিয়াদুর্ঘটনানিহতজেলার খবরশিশু
