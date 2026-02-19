পেকুয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত ৬

কক্সবাজারের পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাহসিন নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিশুর মাসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাহসিন ঈদগাঁও উপজেলার পালাকাটা গ্রামের আব্দুল হকের শিশুসন্তান। আর তাহসিনের মা আনার কলিকে (৩৫) গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত অন্য যাত্রীরা হলেন চকরিয়া উপজেলার বাটাখালী গ্রামের উম্মে হাবিবা (২৬), তাঁর চার বছর বয়সী ছেলে আব্দু রহমান ও এক বছর বয়সী ছেলে আব্দুল্লাহ, ফাঁসিয়খালী গ্রামের মো. ইউনুছ (৬৫) ও কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল গ্রামের শাহেদ (৩০)।
জানা গেছে, চকরিয়া পৌর সদর থেকে যাত্রী নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি মগনামা যাচ্ছিল। সেখান থেকে বোটযোগে কুতুবদিয়া দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল। মগনামা ঘাট থেকে ছেড়ে আসা বলাকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কক্সবাজার যাওয়ার পথে পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে পৌঁছালে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে শিশু তাহসিন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহত হন আরও ছয়জন।
এ ব্যাপারে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরুল হাসান বলেন, বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে এক শিশু নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
মুরাদনগরে পাওনা টাকার বিরোধে রুবেল ইসলাম নামের এক নির্মাণশ্রমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় আক্কাশ আলী ওরফে আকাশ নামের আরেক শ্রমিককে গ্রেপ্তারের পর আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।২৪ মিনিট আগে
বগুড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে মারধরে আহত মোছা. বেগম (৫৬) নামের এক নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় অভিযুক্ত একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
পাবনার সাঁথিয়ায় মাদক কারবারের টাকা ও পূর্ববিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল গফুর (৭০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের খয়েরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করেছে প২৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১৪ ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।৩৮ মিনিট আগে