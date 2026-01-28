মরণের পর জান্নাত পাবে বলে একটা দল ধোঁকাবাজি করছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

জামায়াতকে ইঙ্গিত করে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের বিএনপির প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটি দল তাদের ভোট দিলে মরণের পর জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।
আজ বুধবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের সাহারবিল বিএমএস উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনী সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বাংলাদেশে আর কোনো দিন এ কথা শুনতে না হয়, কেউ গুম হয়েছে। কোনো মাকে যেন তাঁর সন্তান হারানোর বেদনা অনুভব করতে না হয়। বিএনপি এমন একটি বাংলাদেশ বির্নিমাণ করবে, যে বাংলাদেশে আর কোনো মানুষ গুম হবে না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জনগণের বিপুল সমর্থন ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিএনপি এমন একটা সরকার পরিচালনা করবে, যে সরকারের মালিক হবে জনগণ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণই তাঁদের রাষ্ট্র মালিকানা ফেরত পাবে। আপনার ভোট আপনি দেবেন, যাকে খুশি তাঁকে দেবেন। আপনার পছন্দের প্রার্থীকেই দেবেন এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের ভূমিধস বিজয় হবে।’
বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘বিএনপির কর্মসূচি, বিএনপির পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রভাবনা যদি মানুষ পছন্দ করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁরা বিএনপিকে ভোট দেবেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করছে, তারাও তাদের কর্মসূচি, পরিকল্পনা প্রকাশ করুক। জনগণ তাদেরটা পছন্দ করলে তাদেরই ভোট দেবে। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, এমনই হওয়া উচিত।’
ভোটার ও নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জেলে থাকার কারণে ২০০৮ সালে নির্বাচন করতে পারিনি। আমার স্ত্রী হাসিনা আহমদকে আমার চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। এ কারণে আমি এবং আমার পরিবার আজীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামিল ইবরাহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হেফাজতুর রহমান টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আসন্ন জনসভায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ কুমিল্লার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। নেতারা জানান, দেড় বছর ধরে তিনি কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের চাহিদা, সমস্যা ও প্রত্যাশা সরাসরি৬ মিনিট আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। তারা স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষে বাড়ি ফিরছিল। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নামুইট-সিমলা আঞ্চলিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।২৩ মিনিট আগে
হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর করেছেন সেবা নিতে আসা নাগরিকদের জন্মসনদে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম ছুটি না নিয়েই অফিসে অনুপস্থিত। আর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর রাতের আঁধারে নিয়ে আসেন গ্রাম পুলিশের সদস্যরা। এতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন ইউনিয়নের বাসিন্দারা।১ ঘণ্টা আগে
দুপুরে মাথার ওপর রোদ। বেলকুচির খামার উল্লাপাড়া এলাকার মাঠে তখন ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষক নুর নবী। কাদামাটিতে পা ডুবিয়ে সারি ধরে এগোচ্ছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমিরুল ইসলাম খাঁন আলীম।১ ঘণ্টা আগে