চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
মরণের পর জান্নাত পাবে বলে একটা দল ধোঁকাবাজি করছে: সালাহউদ্দিন আহমদ
নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতকে ইঙ্গিত করে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের বিএনপির প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটি দল তাদের ভোট দিলে মরণের পর জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

আজ বুধবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের সাহারবিল বিএমএস উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনী সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বাংলাদেশে আর কোনো দিন এ কথা শুনতে না হয়, কেউ গুম হয়েছে। কোনো মাকে যেন তাঁর সন্তান হারানোর বেদনা অনুভব করতে না হয়। বিএনপি এমন একটি বাংলাদেশ বির্নিমাণ করবে, যে বাংলাদেশে আর কোনো মানুষ গুম হবে না।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জনগণের বিপুল সমর্থন ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিএনপি এমন একটা সরকার পরিচালনা করবে, যে সরকারের মালিক হবে জনগণ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণই তাঁদের রাষ্ট্র মালিকানা ফেরত পাবে। আপনার ভোট আপনি দেবেন, যাকে খুশি তাঁকে দেবেন। আপনার পছন্দের প্রার্থীকেই দেবেন এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের ভূমিধস বিজয় হবে।’

বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘বিএনপির কর্মসূচি, বিএনপির পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রভাবনা যদি মানুষ পছন্দ করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁরা বিএনপিকে ভোট দেবেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করছে, তারাও তাদের কর্মসূচি, পরিকল্পনা প্রকাশ করুক। জনগণ তাদেরটা পছন্দ করলে তাদেরই ভোট দেবে। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, এমনই হওয়া উচিত।’

ভোটার ও নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জেলে থাকার কারণে ২০০৮ সালে নির্বাচন করতে পারিনি। আমার স্ত্রী হাসিনা আহমদকে আমার চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। এ কারণে আমি এবং আমার পরিবার আজীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামিল ইবরাহিম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হেফাজতুর রহমান টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।

