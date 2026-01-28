কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

দুপুরে মাথার ওপর রোদ। বেলকুচির খামার উল্লাপাড়া এলাকার মাঠে তখন ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষক নুর নবী। কাদামাটিতে পা ডুবিয়ে সারি ধরে এগোচ্ছেন তিনি। হঠাৎ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী আমিরুল ইসলাম খাঁন আলীম। জুতা খুলে তিনিও নুর নবীর সঙ্গে ধান রোপণ শুরু করেন। রাজনীতির মঞ্চ ছেড়ে কয়েক মিনিটের জন্য কৃষক হয়ে ওঠেন তিনি।
আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে নুর নবীর ধানখেতে আমিরুল ইসলামকে কাজ করতে দেখা যায়।
ধানখেতে কাজ করতে করতে নুর নবী বলেন, জীবনে অনেক নির্বাচন দেখছেন। কিন্তু কোনো এমপি প্রার্থীকে ধানখেতে নেমে চারা রোপণ করতে দেখেননি। নেতারা যদি পাশে থাকেন, তাহলে চাষাবাদ আরও সহজ হবে।
ধান রোপণ শেষে আমিরুল ইসলাম বলেন, মাঠে না নামলে কৃষকের কষ্ট বোঝা যায় না। এই অঞ্চলের কৃষক যেন ফসলের ন্যায্যমূল্য পান, সেচ, সার ও বাজার ব্যবস্থাপনায় ভোগান্তি না থাকে, এটাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, এই এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি একটি সেতু। তিনি নির্বাচনে জিতলে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, একজন প্রার্থীকে এভাবে কাদায় নেমে কাজ করতে দেখে তাঁরা অবাক হয়েছেন। এতে প্রার্থী ও সাধারণ মানুষের দূরত্ব কিছুটা হলেও কমেছে। আইয়ুব আলী নামের এক ব্যক্তি বলেন, খামার উল্লাপাড়ার করতোয়া নদীর ওপর সেতু হলে কৃষকদের অনেক উপকার হবে। নদীর ওপারেই তাঁদের বেশির ভাগ ফসলি জমি।
এর আগে খামার উল্লাপাড়া বাজারে নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে ধানের শীষে ভোট চান আমিরুল ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আসন্ন জনসভায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ কুমিল্লার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। নেতারা জানান, দেড় বছর ধরে তিনি কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের চাহিদা, সমস্যা ও প্রত্যাশা সরাসরি৬ মিনিট আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। তারা স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষে বাড়ি ফিরছিল। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নামুইট-সিমলা আঞ্চলিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।২৩ মিনিট আগে
হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর করেছেন সেবা নিতে আসা নাগরিকদের জন্মসনদে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম ছুটি না নিয়েই অফিসে অনুপস্থিত। আর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর রাতের আঁধারে নিয়ে আসেন গ্রাম পুলিশের সদস্যরা। এতে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন ইউনিয়নের বাসিন্দারা।১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতকে ইঙ্গিত করে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের বিএনপির প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একটি দল তাদের ভোট দিলে মরণের পর জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।১ ঘণ্টা আগে