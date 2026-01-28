‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে চলছে পাকিস্তানের টালবাহানা। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া আইসিসির এই ইভেন্টে পাকিস্তান খেলবে কি খেলবে না, সেটা নিয়ে এখন আলোচনা তুঙ্গে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক সচিব আরিফ আলী আব্বাসির মতে, এমন ঘটনায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কই শুধু খারাপ হচ্ছে।
বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি বাদ দেওয়ার পরই শুরু হয়েছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জন নিয়ে আলোচনা। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ এখন সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সাবেক পিসিবি সচিব আরিফ আলী আব্বাসি বলেন, ‘আমি বুঝতে পারছি বাংলাদেশকে সমর্থন করছে পাকিস্তান। কিন্তু বিশ্বকাপে দল না পাঠিয়ে পিসিবির কী লাভ হবে? আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) ও অন্যান্য বোর্ড মেম্বারদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা ছাড়া তো আর কিছু হচ্ছে না।’
সূচি অনুযায়ী বিশ্বকাপে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সব ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায়। যার মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান। বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জন করলে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তাদের (পিসিবি) সম্পর্ক খারাপ হবে বলে মনে করেন আব্বাসি। সাবেক পিসিবি সচিব বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কী হবে? যদি পাকিস্তান বিশ্বকাপে না খেলে, তাহলে শ্রীলঙ্কাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, আমাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায়। যার মধ্যে একটা ভারতে হওয়ার কথা।’
বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটি কলকাতায় এবং একটি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাইস্যুতে বিসিবি ভারতে দল পাঠাতে চায়নি। বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসির কাছে অনেক অনুরোধ করেছিল বিসিবি। আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল ১২-২ ব্যবধানে। এক পিসিবি ছাড়া আর কেউ বাংলাদেশকে ভোট দেয়নি।
বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি যৌক্তিক ছিল বলে মনে করেন পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো বোর্ড বাংলাদেশের সমর্থনে ভোট দেয়নি। যেখানে বাংলাদেশের দাবি ছিল ভারত থেকে তাদের ম্যাচগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। আমি বাংলাদেশের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবে এটাও একটা ব্যাপার যে আইসিসি সভায় তারা কোনো সমর্থন পায়নি।’
২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়ে আইসিসি নিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। সেদিনই এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মেনে আইসিসি অন্যায় করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে বিশ্বকাপ পাকিস্তান বর্জনও করতে পারে উল্লেখ করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান। বয়কটের আলোচনার মধ্যে পরের দিন (২৫ জানুয়ারি) বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে পিসিবি। পরশু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি।
