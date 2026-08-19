Ajker Patrika
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কক্সবাজার

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে বিদেশি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে বিদেশি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার
উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি। ছবি: কোস্ট গার্ডের সৌজন্যে

কক্সবাজারের টেকনাফে কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযানে দুটি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ম্যাগাজিন ও বিপুল পরিমাণ তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

আজ বুধবার বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, মিয়ানমার থেকে একটি চক্র নাফ নদী দিয়ে অস্ত্র এনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তরের চেষ্টা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত নাফ নদীতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে সন্দেহজনক একটি কাঠের নৌকাকে থামার সংকেত দেয় কোস্ট গার্ড। তবে সংকেত অমান্য করে নৌকাটি দ্রুত নাইট্যংপাড়া প্যারাবনের ভেতরে ঢুকে যায়। পরে চক্রের সদস্যরা নৌকাটি ফেলে পালিয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে নৌকাটিতে তল্লাশি চালিয়ে জালের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা একটি বিদেশি রাইফেল, একটি বিদেশি ৯ মিলিমিটার পিস্তল, ২২৯ রাউন্ড রাইফেলের তাজা গুলি, দুটি তাজা ও একটি ফাঁকা পিস্তলের গুলি এবং দুটি এমএ-১ রাইফেলের ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, অস্ত্র ও গোলাবারুদের সঙ্গে জড়িতদের আটকের লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার করা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও জব্দ করা নৌকার বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গুলিকক্সবাজারটেকনাফচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
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