জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে শহিদুল ইসলাম শহিদ নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। উপজেলার গয়েশপুর সীমান্তের ৭০ নম্বর পিলারের কাছে ভারতের ভেতরে শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শহিদুল গয়েশপুর গ্রামের নস্কর মালিথার ছেলে। তিনি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্র জানিয়েছে।
স্থানীয় একাধিক সূত্র বলেছে, গয়েশপুরসহ আশপাশের গ্রামের ১০-১২ জন ভারত থেকে মাদক আনতে গিয়েছিলেন। বিকেলে ফেরার সময় বিএসএফের সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া দেয়। এ সময় সবাই পালিয়ে গেলেও শহিদুল গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেওয়ার সময় তিনি মারা যান।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. রফিকুল আলম বলেন, ঘটনা শোনার পর তিনি বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। শহিদুল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে তারা নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তবে মারা যাওয়ার বিষয়টি তারা নিশ্চিত করেনি।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলেন, শহিদুল ইসলাম চোরাকারবারির সঙ্গে জড়িত এবং মাদক বহনের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিএসএফ।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুত গতির মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় সিফাত নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।
আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার জৈনাবাজার-শৈলাট আঞ্চলিক সড়কের ধনুয়া গ্রামের এসিআই কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সিফাত (১২) উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের হাজী মার্কেট এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ রানা বলেন, বিকেলের দিকে নিহত সিফাত জৈনাবাজার এলাকায় নরসুন্দরের দোকান থেকে চুল কেটে প্রতিবেশী অলি উল্লার সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে এসিআই কারখানার সামনে অটোরিকশাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের মাঝখানে বসে থাকা সিফাত রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের চাকা সিফাতের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্বজনদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর একটি আবাসিক হোটেল থেকে সবুজ কুমার অধিকারী (২৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নগরের নিউমার্কেট এলাকার ওয়ে হোম নামে আবাসিক হোটেল থেকে শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল লাশটি।
সবুজের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার আটঘরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম বিমল চন্দ্র অধিকারী। সবুজ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার তিনি রাজশাহীর এই আবাসিক হোটেলের একটি কক্ষে ওঠেন। শনিবারই তাঁর হোটেল ছাড়ার কথা ছিল।
নগরের বোয়ালিয়া থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, নির্ধারিত সময়ে সবুজ হোটেল ত্যাগ না করলে কর্মীরা ডাকাডাকি করেন। এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে জানালা দিয়ে তাঁরা সবুজের ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন।
ওসি জানান, কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে দরজা ভাঙেন। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর লাশ ময়নাতদন্ত করতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে। পরিবারের সদস্যরা আসার পর লাশ হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।
কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পাউবোর জমিতে আশ্রিত থাকা প্রায় ৪৫০টি পরিবার। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের মেরিন একাডেমি থেকে শাহাদাতনগর এলাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিল ও মানববন্ধন তারা।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পাউবোর জমিতে বাসকারী মোহাম্মদ হান্নান, মোহাম্মদ মিরাজ, ইসলাম মিয়া, মতিন, মোহাম্মদ মামুন, সিদ্দিক ড্রাইভার, মোহাম্মদ আখতার, হারেজ, কুনসুমা বেগম, আয়শা বেগম, রোকেয়া, হারুন, শাহদাত হোসেন বাবু, ইয়াকুব, আকতার হোসেন, নাসির বুড়ো প্রমুখ।
মোহাম্মদ হান্নান অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমাদের পরিবার এখানে বাস করছে। নিজেদের কোনো জমি না থাকার কারণে প্রায় ৪৫০ পরিবার এখানে বাস করছে। এক সপ্তাহ ধরে কোনো ধরনের নোটিশ বা পুনর্বাসন না করে আমাদের ঘরবাড়িতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। শুরুর দিকে সড়ক নির্মাণের জন্য সড়ক থেকে ২৯ ফিট ছেড়ে দিতে বললে আমরা স্বেচ্ছায় ২৯ ফিট জমি ছেড়ে দিই। তারপর গতকাল শুক্রবার বিকেলে জানতে পারি, এখন পুরো ঘরবাড়িও ছেড়ে দিতে হবে। সড়ক নির্মাণ আমরাও চাই, তবে আমাদের পুনর্বাসন করার দাবি জানাচ্ছি।’
কুনসুমা বেগম বলেন, ‘আমরা ভূমিহীনরা এখানে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকছি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে। এক দিন আগে মাইকিং করেছে, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। কোনো নোটিশ দেয়নি। এত জরুরিভাবে ঘরবাড়ি ভেঙে আমাদের রাস্তায় কেন নামানো হলো, আমরা সেটাই বুঝতে পারছি না। আমাদের পুনর্বাসন করুন, আমাদের থাকার জায়গা দিন, এই শীতের মধ্যে আমরা কীভাবে থাকব। আমাদের এই জায়গা ছাড়া কোথাও থাকার মতো জায়গা নেই।’
সড়ক ও জনপদ বিভাগের চট্টগ্রাম দক্ষিণের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আনোয়ারা চাতরী চৌমুহনী ও মেরিন একাডেমি সড়ক চার লেইনে উন্নীতকরণের জন্য সিইউএফএল কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে জায়গা অধিগ্রহণ করেছি। এখানে স্থানীয়দের কোনো জমি নেই। সুতরাং, পুনর্বাসনের বিষয়ে আমাদের কিছু করার নেই।’
চট্টগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বর্ণ হক বলেন, ‘ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর বিষয়ে আমরা জেনেছি। তবে পাউবো জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের চিঠি পাইনি সড়ক ও জনপদ বিভাগ থেকে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানানো হয়েছে।’
আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানববন্ধনের বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ সরকারি জমি। তারপরও মানবিক দিক বিবেচনা করে সড়ক বা পাউবো সঙ্গে আলোচনা করা হবে।’
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় শিশু ফাতিহা (৭), মুস্তাকিম (৮) ও তাদের নানি মহিতুন্নেছা (৫৩) হত্যার রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ্।
ফাতিহা ও মুস্তাকিমের বাবা শেফার আহমেদের আপন মামাতো ভাই ফ্রান্সপ্রবাসী মো. শামীম শেখ ওরফে শেখ শামীম আহম্মেদসহ ৭ জন মাত্র ১ লাখ টাকার বিনিময়ে হত্যার মিশনে অংশ নেন।
জমাজমি নিয়ে বিরোধের জেরেই তিনজনকে হত্যা করা হয় বলে দাবি পুলিশের। হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার মো. শামীম শেখ ওরফে শেখ শামীম আহম্মেদ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, রূপসা আইচগাতী ইউনিয়ন ভবানীপুর গ্রামে ১ একর ৬৯ শতক পৈতৃক জমি নিয়ে শেফার আহমেদের সঙ্গে তাঁরই মামাতো ভাই শামীমের বিরোধ ছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। ২০০৩ সালে শামীম একটি অস্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। এরপর তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ২০১৭ সালে ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরেন। এরপর তিনি অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ৭-৮ মাস আগে জামিনে মুক্তি পান। জেলখানায় বসেই শামীম তাঁর ফুফাতো ভাই শেফারের পরিবারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, অস্ত্র মামলায় জেলে থাকাকালে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্যের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে শামীমের। জামিনে বের হয়ে তিনি জেলখানায় পরিচিত সন্ত্রাসীদের ১ লাখ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে পতিপক্ষ শেফার আহমেদের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেন।
১৬ নভেম্বর বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে শামীমের নেতৃত্বে ৭ জন লবণচরা এলাকার দরবেশ মোল্লা গলির শেফার আহমেদের বাড়িতে প্রবেশ করে। প্রথমে দেয়াল টপকে একজন ঢুকে প্রধান গেটের পকেট গেট খুলে দেয়। এরপর তারা একে একে তিনজনকে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যা করে মুরগির খামারের কক্ষে রেখে দেয়। পরে শেফার আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী রুবি আক্তারকে হত্যা করার জন্য ওই বাড়িতেই অবস্থান করে। কিন্তু সে পরিকল্পনা সফল করতে না পেরে তারা কৌশলে পালিয়ে যায়।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মো. সালেহ আরও বলেন, হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী শামীম আহম্মেদ ঘটনার দিন থেকে পলাতক ছিলেন। তিনি কৌশলে ফ্রান্সে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২৭ নভেম্বর দিবাগত রাত ৩টায় ঢাকার বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া এ মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন লবণচরা থানার মোল্লাপাড়া এলাকার মো. আজহারুল ইসলাম আরজুর ছেলে তরিকুল ইসলাম তারেক (২৬)। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মাদক মামলা রয়েছে। এ ছাড়া এই ট্রিপল হত্যা মামলায় একই থানার জিন্নাহপাড়া এলাকার মো. বাবুল হাওলাদারের ছেলে তাফসির হাওলাদারকে (২০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি ও ছিনতাইয়ের দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে শামীম আহমেদ শুক্রবার আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দিতে শামীম বলেছেন, হত্যা মিশন সফল হওয়ার পর তিনি ভাড়াটে খুনিদের ১ লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন।
ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ঘটনার পর ওই বাড়ি থেকে লুট হওয়া জমির দলিলপত্র ও স্বর্ণালংকার এখনো উদ্ধার করা হয়নি। এই মামলার সব আসামি ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রেস ব্রিফিংয়ে নিহত ফাতিহা ও মুস্তাকিমের বাবা শেফার আহমেদ এবং মা রুবি আক্তার উপস্থিত ছিলেন।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও লবণচরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইউসুফ আলী বলেন, ‘আমরা আগে থেকে জেনেছিলাম এ মামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তি শামীম আহমেদ যেকোনো মুহূর্তে দেশের বাইরে চলে যেতে পারেন। এমন সংবাদে দেশের প্রত্যেক বর্ডারে তাঁর ছবিসংবলিত তথ্য পাঠানো হয়। গত বুধবার গভীর রাতে ফ্রান্সে যাওয়ার আগে বিমানবন্দর পুলিশ তাঁকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।
