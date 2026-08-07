জীবননগরে ট্রান্সফরমার চোর চক্রের ৬ সদস্য গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে কৃষকদের সেচকাজে ব্যবহৃত চারটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ৬ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চুরি হওয়া ট্রান্সফরমারের তামার কয়েল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, একটি প্রাইভেটকার ও একটি পিকআপ ভ্যান উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে জীবননগর থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মৃত আনোয়ারের ছেলে আব্দুল মালেক (৪৫), চুয়াডাঙ্গা শহরের ফার্মপাড়ার জাহিদ শেখের ছেলে শিপলু (২৮), বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার কাশেম খাঁর ছেলে টুলু (৪৪), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মজিবরের ছেলে স্বপন উদ্দিন (৩৭), একই উপজেলার মিজানুরের ছেলে সবুজ শেখ (৩৭) এবং আব্দুল গফুরের ছেলে জাফর আহমেদ (৩৪)।
সংবাদ সম্মেলনে ওসি বলেন, গত ৪ জুলাই সীমান্ত ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের আবু জাফর বিশ্বাস তাঁর কৃষিজমির সেচকাজে ব্যবহৃত তিনটি ট্রান্সফরমারের খালি চেম্বার বিদ্যুতের খুঁটির নিচে পড়ে থাকতে দেখেন। চোরেরা ট্রান্সফরমার থেকে তামার কয়েল ও ভেতরে থাকা তেল চুরি করে নিয়ে যায়। এতে তাঁর প্রায় আড়াই লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই দিন একই মাঠের আরেক সেচ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলামও তাঁর একটি ট্রান্সফরমার থেকে তামা ও তেল চুরির অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় আবু জাফর বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জুলাই জীবননগর থানায় মামলা করেন।
ওসি আরও বলেন, ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা এবং গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি হওয়া ট্রান্সফরমারের তামার কয়েল, কপার, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, একটি প্রাইভেট কার ও একটি পিকআপ ভ্যান উদ্ধার করা হয়।
পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করে সেখানকার মূল্যবান তামা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ বিক্রি করে আসছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
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