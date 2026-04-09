Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৪৮
জান্নাতুল। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় গলায় ওষুধ আটকে জান্নাতুল নামের দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার নূরনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুটি ওই গ্রামের বাসিন্দা জালালের মেয়ে।

পরিবার ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, জান্নাতুল গত কয়েকদিন ধরে ডায়রিয়ায় ভুগছিল। অসুস্থতা উপশমে স্থানীয় একটি ফার্মেসি থেকে একটি ট্যাবলেট কিনে এনে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ট্যাবলেটটি গিলে ফেলার সময় শিশুটির গলায় আটকে যায়। মুহূর্তেই শিশুটির প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহরাব হোসেন বলেন, দুপুরে জান্নাতুল নামের শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধারণা করা হচ্ছে, গলায় ওষুধ আটকে দ্রুত শ্বাসরোধ হওয়ায় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসক সোহরাব জানান, শিশুদের জন্য তরল ওষুধের বদলে আস্ত ট্যাবলেট খাওয়ানোর ঝুঁকি অনেক সময় এমন প্রাণঘাতী পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। শিশুদের ওষুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাশিশুমৃত্যুখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

শ্বশুরবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আ.লীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই কুরাসাওয়ের ইতিহাস

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই কুরাসাওয়ের ইতিহাস

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

সম্পর্কিত

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও জমা দিলেন না তদন্ত কর্মকর্তা

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও জমা দিলেন না তদন্ত কর্মকর্তা

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ: ঢাবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মাহি ২ দিনের রিমান্ডে

৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ: ঢাবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মাহি ২ দিনের রিমান্ডে

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু