সোনা চোরাচালান: ৫ জনকে অপহরণের মামলায় দুই সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
গ্রেপ্তার আজিজুল হক ও আমিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার আজিজুল হক ও আমিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের পাঁচ ব্যক্তিকে অপহরণের ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তাঁরা এজাহারনামীয় আসামি নন। আজ মঙ্গলবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন জীবননগরের হরিহরনগর গ্রামের বাসিন্দা আজিজুল হক (৪৫) ও আমিরুল ইসলাম (৩৭)।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর গোয়ালপাড়া গ্রামের স্বপন, হাসান, আবুল হোসেন, আনার হোসেন ও তাঁর ছেলে শফি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। তাঁদের স্বজনদের অভিযোগ, একটি সোনা চোরাচালানকে কেন্দ্র করে এই পাঁচজনকে অপহরণ করা হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন—স্বপন, হাসান ও আবুল হোসেন ওই সোনা চোরাচালানের সময় মাঠে ঘাস কাটছিলেন।

ওই ঘটনায় নিখোঁজ হাসানের বাবা শওকত আলী বাদী হয়ে জীবননগর থানায় একটি অপহরণ মামলা করেন। ​মামলা করার পরও পুলিশ মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারে গড়িমসি করছিল অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

চুয়াডাঙ্গার সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আনোয়ারুল কবির বলেন, অপহরণ মামলার পর সন্দেহভাজন দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গাপুলিশআসামিগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগজেলার খবর
