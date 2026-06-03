জীবননগর সীমান্ত এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও তিনটি গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (২ জুন) দিবাগত রাতে ৫৮ বিজিবির সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, রাত ৮টার দিকে পরিচালিত অভিযানে মেইন পিলার-৬৩ থেকে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আব্দুল গণির বাঁশবাগানসংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে একটি সচল ৭.৬৫ মিমি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং তিনটি গুলি রয়েছে।
পিস্তলের গায়ে ইংরেজিতে ‘মেইড ইন ইটালি’ এবং গুলির তলায় ‘কেএফ ৭.৬৫’ লেখা রয়েছে। উদ্ধারকৃত গুলিগুলো ম্যাগাজিনে লোড করা অবস্থায় ছিল।
অভিযান পরিচালনা করেন জেসিও-৯৪০৩ নায়েব সুবেদার মো. হারুন অর রশিদ। এ সময় বিজিবির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বিজিবি জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি জব্দ তালিকাভুক্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জীবননগর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ বলেন, ‘মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ৫৮ বিজিবির মেদিনীপুর ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার হারুন অর রশিদ বাদী হয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন এবং মালিকবিহীন একটি পিস্তল থানায় জমা দেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।’
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