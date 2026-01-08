Ajker Patrika

বোয়ালখালীতে নিখোঁজের ৪ দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৪৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে নিখোঁজের চার দিন পর পুকুরে ভেসে উঠেছে মো. জসীম উদ্দীন (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার পোপাদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিদগ্রামের একটি পুকুরে জসীমের লাশ ভেসে ওঠে।

জসীম উদ্দীন শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বুড়া মসজিদ এলাকার মাতব্বর বাড়ির মরহুম আহমদ ছৈয়দের ছেলে।

জসীমের বড় ভাই মো. কাশেম জানান, সকালে খবর পেয়ে তিনি জসীমের মরদেহ শনাক্ত করেছেন। জসীম ৪ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছিল।

কাশেম বলেন, জসীম দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মরদেহে পচন ধরেছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।

বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধারে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামবোয়ালখালীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

সম্পর্কিত

বোয়ালখালীতে নিখোঁজের ৪ দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

বোয়ালখালীতে নিখোঁজের ৪ দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা হত্যা: শনাক্ত হয়নি কেউ, স্ত্রীর মামলা

স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা হত্যা: শনাক্ত হয়নি কেউ, স্ত্রীর মামলা

বগুড়ায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ, ট্রাকচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক

বগুড়ায় বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ, ট্রাকচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক

ময়মনসিংহে দিপু চন্দ্র হত্যা: লাশ পোড়ানোর নির্দেশদাতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে দিপু চন্দ্র হত্যা: লাশ পোড়ানোর নির্দেশদাতা গ্রেপ্তার