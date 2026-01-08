বোয়ালখালীতে নিখোঁজের ৪ দিন পর পুকুরে মিলল মরদেহ

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে নিখোঁজের চার দিন পর পুকুরে ভেসে উঠেছে মো. জসীম উদ্দীন (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার পোপাদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিদগ্রামের একটি পুকুরে জসীমের লাশ ভেসে ওঠে।
জসীম উদ্দীন শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বুড়া মসজিদ এলাকার মাতব্বর বাড়ির মরহুম আহমদ ছৈয়দের ছেলে।
জসীমের বড় ভাই মো. কাশেম জানান, সকালে খবর পেয়ে তিনি জসীমের মরদেহ শনাক্ত করেছেন। জসীম ৪ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছিল।
কাশেম বলেন, জসীম দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মরদেহে পচন ধরেছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধারে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
