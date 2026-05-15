Ajker Patrika
বরিশাল

মাদক কারবার নিয়ে বিরোধ: বরিশালে মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, ব‌রিশাল
মাদক কারবার নিয়ে বিরোধ: বরিশালে মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২
নিহত বাবু শিকদার। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল নগরীর পলাশপুর এলাকায় শুক্রবার ভোররাতে বাবু শিকদার (৩০) নামে এক মাছ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত বাবু শিকদার দুই সন্তানের জনক এবং পলাশপুর এলাকার কালাম শিকদারের ছেলে।

নিহতের ভাই নাঈম হোসেনের অভিযোগ, স্থানীয় চিহ্নিত কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রক মধু ওরফে টোকাই মধু দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ভাইয়ের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। এ ছাড়া মাদক কারবারের ভাগ নিয়ে বিরোধের জেরে শুক্রবার ফজরের নামাজের আগে পলাশপুর তিন রাস্তার মোড়ে টোকাই মধুর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাবুর ওপর হামলা চালায়।

অভিযুক্তদের মধ্যে ভাটিখানার হাতকাটা রেদওয়ান, তালতলী মাছ বাজারের রুবেল ওরফে খাটো রুবেল, ফকির রাজু, সাজ্জাদ ও সৈকতের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। হামলার সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বাবু শিকদারকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর স্থানীয়রা গ্যাং সদস্য শহীদ ওরফে কালা শহীদ ও মটু সিয়ামকে আটক করে কাউনিয়া থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সনজিত চন্দ্র নাথ জানান, কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এ ঘটনা ঘটেছে। তবে নেপথ্যে মাদক কারবার নি‌য়ে বি‌রোধ রয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হ‌য়ে‌ছে। বাকিদের আটকে অভিযান চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলানিহতবরিশাল বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

নামজারির নামে ৪০ হাজার টাকা নেওয়ার পর আরও ১ লাখ দাবি, থানায় অভিযোগ

নামজারির নামে ৪০ হাজার টাকা নেওয়ার পর আরও ১ লাখ দাবি, থানায় অভিযোগ

লালমনিরহাটে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের ডলারসহ যুবক আটক

লালমনিরহাটে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের ডলারসহ যুবক আটক

ময়মনসিংহে গাদাগাদি করে চিকিৎসা, হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহে গাদাগাদি করে চিকিৎসা, হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

নেত্রকোনায় পাচারকালে ৬৬৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, আটক ২

নেত্রকোনায় পাচারকালে ৬৬৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, আটক ২