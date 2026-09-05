চট্টগ্রামে এনসিপি নেতার ওপর হামলা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উপজেলা কমিটির সদস্য ও সাবেক যুগ্ম সমন্বয়কারী দেলোয়ার হোসেনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার চাতরী চৌমুহনী স্কুল রোডে এ হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় দেলোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুরো এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত দেলোয়ারের সহকর্মী মোহাম্মদ জুলফিকার বলেন, ‘সন্ধ্যায় হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা করে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। আমি তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ।’
দক্ষিণ জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব জোবাইরুল আলম মানিক বলেন, ‘এনসিপির উপজেলার সদস্য ও সাবেক যুগ্ম সমন্বয়কারী দেলোয়ার হোসেন আজ লংমার্চে অংশ নিতে নেতাকর্মীদের নিয়ে চাতরীতে জড়ো হচ্ছিলের। এ সময়ে একদল দুর্বৃত্ত অতর্কিতভাবে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং প্রশাসনকে এসব হামলাকারীকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত এখন রয়েছে।
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