Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের টেকনাফে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও তালিকাভুক্ত ইয়াবা কারবারি জাফর আহমদের স্ত্রী আমেনা খাতুনকে দুর্নীতি মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন।

দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবৈধ সম্পদের তথ্য গোপন ও দুর্নীতির মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামি আমেনা খাতুনকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তথ্যমতে, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জাফর আহমদ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের খোঁজ পায় দুদক। ২০১৭ সালের ৯ জুলাই আমেনা খাতুনের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়া হয়। এক দফা সময় বাড়িয়ে ওই বছরের ৩০ জুলাই তিনি দুদকে সম্পদ বিবরণী জমা দেন। সম্পদ বিবরণীতে তিনি কোনো স্থাবর সম্পদ প্রদর্শন করেননি। দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে তাঁর নিজ নামে ৩ লাখ ৪৫ হাজার ২৯৮ টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

পরে সম্পদ বিবরণী যাচাইকালে ৩০ লাখ ৩ হাজার ৩২ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য-প্রমাণ পান দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তা। ২৬ লাখ ৫৭ হাজার ৭৩৪ টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জনে উৎসের সঙ্গে অসংগতি থাকায় ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল নগরের ডবলমুরিং থানায় মামলা করে দুদক। তদন্ত শেষে দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক রিয়াজউদ্দিন ২০১২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।

এতে বলা হয়, আমেনা খাতুন একজন গৃহিণী। তবে মোট সম্পদ ও খরচ মিলে তাঁর ৪৬ লাখ ৯৩ হাজার ৩২ টাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এতে গ্রহণযোগ্য আয় রয়েছে ১৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩২ টাকা। ৩১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ।

জানা যায়, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে টেকনাফের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত জাফর আহমদ। ‍২০২২ সালের ডিসেম্বরে ১ হাজার ২৭৫ জন মাদক কারবারিকে তালিকাভুক্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সেই প্রতিবেদনে আব্দুর রহমান বদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ জাফর আহমদকে ইয়াবা সিন্ডিকেটের অন্যতম মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সরকার পরিবর্তনের পর পলাতক জাফর আহমদকে গত অক্টোবরে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফকারাদণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

সম্পর্কিত

রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

রামুতে বাস–প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে আহত মা–মেয়ের মৃত্যু

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

টেকনাফে সাবেক চেয়ারম্যান জাফরের স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড

মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মহাসড়কের পাশ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ