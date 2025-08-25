Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চোরদের দেখে ফেলায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যবসায়ী। ছবি: সংগৃহীত
নোয়াখালীর হাতিয়ায় দোকানে চুরি করতে দেখে ফেলায় এক ব্যবসায়ীকে চোরের দল এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী হলেন বসন্ত কুমার মজুমদার। তিনি উপজেলার তমরদ্দি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর বেজুগালিয়া মজৃমদারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তাঁর বাড়ির পাশে মুদিদোকান চালান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল রাতে বসন্ত কুমার দোকান বন্ধ করে ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৩টার দিকে সিঁধ কেটে একদল চোর দোকানে ঢোকে।

চোরের দল দোকানের মালামাল চুরি করার সময় ঘুম ভেঙে যায় বসন্ত কুমারের। তিনি চোরদের দেখে ফেলায় তারা তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে চোরের দল মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থা সংকাটপন্ন হওয়ায় পরে তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হয়।

আহত ব্যক্তির ছেলে চিকিৎসক রাজিব চন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর কারণে বাবার হাতের কবজি কেটে গেছে। হাতের অধিকাংশ রগ কেটে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপানোর চিহ্ন রয়েছে। বাবাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগচোরব্যবসায়ী
