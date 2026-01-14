টেকনাফে গুলিবিদ্ধ শিশু আফনান ও মাইন বিস্ফোরণে আহত হানিফের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নে গুলিবিদ্ধ শিশু আফনান ও নাফ নদীতে মাইন বিস্ফোরণে আহত যুবক মো. হানিফের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও আরও কিছু অনুদান দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইমামুল হাফিজ নাদিম। তিনি জানান, টেকনাফ উপজেলা কার্যালয়ে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সদস্যদের হাতে সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।
টেকনাফ সীমান্ত এলাকায় হোয়াইক্যং ইউনিয়নের শিশু আফনান গুলিবিদ্ধ হয় এবং যুবক মো. হানিফ নাফ নদীতে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন। এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশু আফনানের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা এবং মো. হানিফের পরিবারকে ৩০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
এ ছাড়াও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উভয় পরিবারকে আরও ৩০ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইমামুল হাফিজ নাদিম বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর যেকোনো প্রয়োজনে উপজেলা প্রশাসন সব সময় পাশে থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
