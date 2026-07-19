রেললাইনে হাঁটছিলেন বৃদ্ধ, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনে কাটা পড়ে মো. নিজাম উদ্দিন (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল পৌনে ৮টার দিকে সীতাকুণ্ড রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নিজাম উদ্দিন সন্দ্বীপ উপজেলার মগধরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। রেলওয়ে পুলিশ সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির কর্মকর্তা দীপক দেওয়ান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দীপক দেওয়ান বলেন, রেললাইন ধরে হাঁটছিলেন ওই বৃদ্ধ। এ সময় সিলেট থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি সীতাকুণ্ড রেলস্টেশন এলাকা অতিক্রমকালে ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দীপক আরও বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
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