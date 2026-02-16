স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে এক নারীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার রাতের কোনো এক সময়ে উপজেলার দোহাজারী জামিজুরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চন্দনাইশ থানার পুলিশ আজ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই নারীর নাম সালমা আক্তার (৩৫)। তিনি বাক্প্রতিবন্ধী ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে নুরুল হুদা নামের এক ব্যক্তি তাঁকে ওই এলাকায় নিয়ে আসেন। তবে তাঁর পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য জানা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, অভিযুক্ত নুরুল হুদা ইতিমধ্যে তাঁর দুই শিশুকন্যাকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বড় মেয়ে নুর জাহান (৪) বর্তমানে দাদির সঙ্গে আছে। তাকেও একাধিকবার বিক্রির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। এ ছাড়া মাত্র ১২ দিন বয়সী নবজাতক কন্যাকেও বিক্রির চেষ্টা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। সন্তান জন্মের পরও সালমা আক্তারের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো।
এলাকাবাসীর ভাষ্য, সম্প্রতি চুরির অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা নুরুল হুদাকে আটক করে মারধর করে বেঁধে রেখেছিলেন।
চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াছ হোসেন জানান, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ স্ত্রীকে হত্যা করে গোপনে দাফনের চেষ্টার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নুরুল হুদা পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।
গত শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সিংড়ার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে যুবদল নেতা শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আলতাব হোসেন আকন্দের ওপর হামলা করেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ১৭ মিনিট আগে
ফুটপাত রেখে সড়কে হাঁটছেন কেন, এমন প্রশ্ন করা হলে পথচারী দবির হোসেন বলেন, ‘ফুটপাত দিয়ে কীভাবে হাঁটব? দোকানের জন্য কি আর সে উপায় আছে? বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়।’৩৩ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন, কাউসার হোসাইন, জহিরুল ইসলামসহ কয়েকজন জানান, রমজান এলেই অনেক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। সেখানে ছোট ব্যবসায়ী হয়েও শাহআলম রোজাদারদের কথা ভেবে উদারতা দেখিয়েছেন। আগে তিনি দুই বছর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে মাত্র এক টাকা লাভে পণ্য বিক্রি করতেন। গত বছর থেকে রমজান১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় একটি হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের বাকলিয়া থানাধীন চাক্তাই ভেড়া মার্কেট এলাকার স্বপ্নীল আবাসিক হোটেল থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক নারীদের মধ্যে চারজনের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।১ ঘণ্টা আগে