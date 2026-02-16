Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ব্যবসায়ীদের অভয় দিতে এমপির পক্ষে মাইকিং

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ব্যবসায়ীদের অভয় দিতে এমপির পক্ষে মাইকিং
মাইকিং করে ব্যবসায়ীদের অভয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে অভয় দিয়ে মাইকিং করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানের পক্ষে পৌরসভা ও আশপাশের এলাকায় মাইকিং করা হয়।

গফরগাঁও উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আতিকুল ইসলাম বাবুল বলেন, বেআইনি কাজে জড়িত ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে মাইকিং করা হয়েছে। উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে এ মাইকিং করা হয়।

গফরগাঁও পৌরসভা বাজার কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক কামাল বলেন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে এই মাইকিং করার জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। এতে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করবেন।

উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের বাসিন্দা ইয়াসিন আরাফাত বলেন, ‘আমাদের সংসদ সদস্য সমৃদ্ধ গফরগাঁও গড়তে সন্ত্রাস, মাদক, চাঁদাবাজমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা এই নয়া বন্দোবস্তকে স্বাগত জানাই।’

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা রয়েছে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিন। অপরাধীর পরিচয় শুধু অপরাধী। সাধারণ মানুষকে অভয় ও জনসচেতনতার জন্য মাইকিং করা হয়েছে।

বিষয়:

গফরগাঁওসংসদ সদস্যময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

সম্পর্কিত

‘ম্যাডাম ঘুষ খায় না, সেটা আমি জানি না, এটা আমারই দোষ’

‘ম্যাডাম ঘুষ খায় না, সেটা আমি জানি না, এটা আমারই দোষ’

পীরগঞ্জে ব্যালট উদ্ধার, ইউএনওর গাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

পীরগঞ্জে ব্যালট উদ্ধার, ইউএনওর গাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল

সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল

নির্বাচনে দুই উপদেষ্টাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক করা হয়েছিল: টিআইবি

নির্বাচনে দুই উপদেষ্টাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক করা হয়েছিল: টিআইবি