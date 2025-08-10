Ajker Patrika
বিএসটিআইয়ের সনদ না থাকায় ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০৬
চাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরে বিএসটিআইয়ের নিবন্ধন সনদ ছাড়া বেচাবিক্রি এবং মোড়কে নিট ওজন, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় তিন খাবার তৈরির কারখানার মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বিএসটিআই কুমিল্লা কার্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

এর আগে শহরের পুরান বাজার এলাকায় জেলা প্রশাসন ও বিএসটিআই কুমিল্লা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া ফারজানা হক এবং মো. আনিসুর রহমান।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বিএসটিআই আইন লঙ্ঘন করায় শহরের পুরান বাজার মেরকাটিজ রোডের মেসার্স সিটি ফুড প্রোডাক্ট মালিককে ১০ হাজার টাকা, ওই এলাকার লোহারপুল মেসার্স আদি মিষ্টি মেলার মালিককে দুই হাজার টাকা এবং রয়েজ রোড এলাকার মেসার্স পাঁচতারা ফুড প্রোডাক্ট মালিককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএসটিআই কুমিল্লা কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার (সিএম) মো. আমিনুল ইসলাম শাকিল এবং পরিদর্শক (মেটেরোলজি) মো. হাফিজুর রহমান। তাঁরা জানান, জনস্বার্থে বিএসটিআই কুমিল্লা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চাঁদপুরবিএসটিআইচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজরিমানাজেলার খবর
