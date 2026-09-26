চুয়েটে আন্দোলনের পঞ্চম দিন, নতুন উপাচার্যকে ‘লাল কার্ড’ শিক্ষার্থীদের

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলন পঞ্চম দিনে গড়িয়েছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বহাল রাখার দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
আজ শনিবার দুপুরের দিকে ক্যাম্পাসে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলমকে ‘লাল কার্ড’ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে সকালে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চত্বর ও একাডেমিক ভবনের দেয়ালে প্রতিবাদী গ্রাফিতি আঁকেন তাঁরা।
আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের দাবি একটাই—উপাচার্য হিসেবে আমরা সবার প্রিয় অধ্যাপক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে চাই। এত দিন কেটে যাওয়ার পরও দাবি পূরণ না হওয়া হতাশাজনক। আমরাও আমাদের ক্লাসে ফিরতে চাই। সরকারের কাছে আকুল আবেদন, আমাদের একাডেমিক জীবন ও ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিয়ে ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক।’
এর আগে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন, মূল ফটকে তালা, রাত জেগে ফটক পাহারা, কমপ্লিট শাটডাউন ও মশাল মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন আন্দোলনকারীরা।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২১ সেপ্টেম্বর চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে সরিয়ে কুয়েটের ইটিই বিভাগের অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলমকে নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। এরপর থেকেই চুয়েটে আন্দোলন শুরু হয়।
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