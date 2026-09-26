Ajker Patrika
En
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় ট্রাকচাপায় যুবক নিহত

পাটকেলঘাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৫৪
সাতক্ষীরায় ট্রাকচাপায় যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে পণ্যবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মেহেদী হাসান সবুজ (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের পাটকেলঘাটা ওভারব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক জেলার আশাশুনি উপজেলা সদরের আব্দুল জলিলের ছেলে। তিনি অ্যাকমি কোম্পানির এক সেলস অফিসার হিসেবে কর্মরত বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে শাহিন বিশ্বাস ও আল আমিনসহ অনেকে জানান, আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেহেদী হাসান তাঁর কাজ শেষে কুমিরা থেকে মোটরসাইকেলযোগে সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি পাটকেলঘাটা ওভারব্রিজের ওপর পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের সামনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। খবর পেয়ে পাটকেলঘাটা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুর ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তবে ঘাতক ট্রাকটি পালিয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত