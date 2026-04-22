চট্টগ্রামের লালদীঘি: বলীর ম্যুরাল উদ্বোধন এলাকা ‘জব্বার চত্বর’

চট্টগ্রাম নগরের ঐতিহাসিক লালদীঘি চত্বরে বলী খেলার প্রতিকৃতি-সংবলিত একটি ম্যুরাল উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। গতকাল বুধবার দুপুরে ম্যুরাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লালদীঘি চত্বরকে ‘জব্বার চত্বর’ ঘোষণা করেন মেয়র।
নবনির্মিত এই ম্যুরালে টেরাকোটার ত্রিভুজ আকৃতির নকশায় এক পাশে বলী খেলার দৃশ্য, অন্য পাশে ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে হাতুড়ির প্রতিকৃতি এবং আরেক পাশে শিকল ভাঙার প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে লালদীঘির সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।
উদ্বোধনের আগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বলিখেলা ঐতিহ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন আয়োজক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং আব্দুল জব্বার সওদাগরের নাতি শওকত আনোয়ার বাদল।
সংবাদ সম্মেলনে মেয়র বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর স্থানীয়দের অনুরোধে এ চত্বরকে আব্দুল জব্বারের নামে নামকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হিসেবেই আজকের উদ্বোধন।
মেয়র জানান, এই ম্যুরাল বলিখেলা, বীর চট্টগ্রামের সংগ্রামী ইতিহাস এবং ন্যায়বিচারের চেতনাকে একত্রে প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আব্দুল জব্বারের ঐতিহাসিক বলীখেলা উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বৈশাখী মেলা। পরদিন শনিবার লালদীঘি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বলীখেলার ১১৭তম আসর। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী। খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন মেয়র শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন চট্টগ্রাম-৯ আসনের এমপি আবু সুফিয়ান।
