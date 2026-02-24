চট্টগ্রামে পাহাড় কাটার দায়ে বিপিসিকে ৯ লাখ টাকা জরিমানা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জামাল খানে আবাসিক এলাকায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রমাণ পেয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ অপরাধে সরকারি ওই প্রতিষ্ঠানকে ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার শুনানি শেষে জরিমানার এ আদেশ দিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিচালক সোনিয়া সুলতানা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহানগর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুক্তাদির হাসান বলেন, পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী তফসিলভুক্ত ওই জায়গায় পাহাড় কর্তনের সত্যতা পাওয়া গেছে। পরিদর্শনে আনুমানিক ৯ হাজার ৬০০ ঘনফুট দৃশ্যমান পাহাড় কাটার সত্যতা প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে।
তিনি বলেন, ‘সার্বিক বিবেচনায় পাহাড় কাটার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের দায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধিত (২০১০)-এর ৬(খ) ধারার অপরাধের জন্য ধারা-৭-এর পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে।
‘সংশ্লিষ্ট ৯ হাজার ৬০০ ঘনফুট পাহাড় কাটায় ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হলো (প্রতি ঘনফুট ১০০ টাকা হারে)। সেই সঙ্গে কাটা স্থানটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনাসহ অনুমোদন ব্যতীত কোনো ধরনের দৃশ্যমান পাহাড় বা টিলা কাটা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।’
শুনানিকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পক্ষে ডিজিএম এস এম জোবায়ের হোসেন ও এলডিএ মো. শিহাব উদ্দিন হাজির হন। আর প্রসিকিউশনের পক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের পরিদর্শক মুহাম্মদ আশফাকুর রহমান এবং সিনিয়র টেকনিশিয়ান মো. ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন।
