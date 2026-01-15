Ajker Patrika

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম ছাত্রদলের

চবি প্রতিনিধি 
চবিতে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
চবিতে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) গত ১৫ মাসে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের নাম-পরিচয়সহ বিস্তারিত তথ্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে শাখা ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রশাসনিক ভবনের সামনে টানা ৬ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি শেষে উপ-উপাচার্য প্রশাসন অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনের কাছে এ দাবি জানান শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।

আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘ছাত্রদল কোনো স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম মেনে নেবে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়েছি। এর মধ্যে গত ১৫ মাসে যত নিয়োগ হয়েছে, তাদের নাম-পরিচয়সহ বিস্তারিত তথ্য শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করতে হবে। অন্যথায় আমরা আগামী রোববার থেকে কঠোর আন্দোলন নামতে বাধ্য হব।’

উপাচার্য-উপ-উপাচার্যের পদত্যাগসহ চার দফা দাবিতে চবি ছাত্রদলের অবস্থানউপাচার্য-উপ-উপাচার্যের পদত্যাগসহ চার দফা দাবিতে চবি ছাত্রদলের অবস্থান

এর আগে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শাখা ছাত্রদল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সিন্ডিকেট সভায় অবৈধ নিয়োগের অভিযোগে উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলচট্টগ্রাম বিভাগচবিচট্টগ্রাম
