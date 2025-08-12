Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চাঁদা নেওয়ার সময় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

রামগড় ও মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার কলইপা ত্রিপুরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার কলইপা ত্রিপুরা। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার বরইতলীতে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে ইউপিডিএফ (মূল) দলের কালেক্টর কলইপা ত্রিপুরাকে (৩৫) অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সিন্দুকছড়ি জোনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেনাবাহিনীর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত ১২টার দিকে জালিয়াপাড়া সেনা ক্যাম্পের কাছে থেইতলী এলাকায় সেনা সদস্যদের টহল চলছিল। এ সময় অবৈধ কাঠের গাড়িতে চাঁদা নিতে আসা কলইপা ত্রিপুরাকে আটক করা হয়। তাঁর কাছে থেকে একটি দেশি এলজি, একটি কার্তুজ ও একটি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয়।

কলইপা ত্রিপুরার বাড়ি বরইতলী গ্রামে। তিনি দয়া ভোষন ত্রিপুরা ও সাবেত্রী ত্রিপুরার ছেলে। সেনাবাহিনী রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাকে গুইমারা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনী অস্ত্রসহ একজন ইউপিডিএফ সদস্যকে আটক করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগগুইমারাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

বিপৎসীমার ওপরে বইছে তিস্তা, লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

বিপৎসীমার ওপরে বইছে তিস্তা, লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশালে দুই স্থানে সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশালে দুই স্থানে সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

ছাত্রীকে যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত: খুবি শিক্ষকের ক্লাস বর্জন শিক্ষার্থীদের

ছাত্রীকে যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত: খুবি শিক্ষকের ক্লাস বর্জন শিক্ষার্থীদের