হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে ভারত থেকে আজ বুধবার দুপুরে শুল্কমুক্ত চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

১ মাস ২০ দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে শুল্কমুক্ত চাল আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানির অনুমতি পাওয়ার তিন দিনের মাথায় আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ভারত থেকে চাল নিয়ে দুটি ট্রাক বন্দরে প্রবেশ করে। বন্দরের ৩২ জন আমদানিকারক এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন।

ডিপি এন্টারপ্রাইজ নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের চাল আমদানির মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে গত বছরের ৩০ নভেম্বর সবশেষ চাল আমদানি হয়েছিল এই বন্দর দিয়ে।

চাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রিন্টু কমল সরকার বলেন, ‘আজ প্রথম ভারত থেকে দুটি ট্রাকে আমাদের সম্পা কাটারি জাতের চাল আমদানি হয়েছে। চাহিদা থাকায় এসব আমদানি করা চাল বন্দরেই কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা দরে। চাল আমদানি আরও বাড়লে দামও কমে আসবে।’

হিলি চালের বাজারের আজকের তথ্যমতে, প্রতি কেজি সম্পা কাটারি চাল বিক্রি হচ্ছে মানভেদে ৭০ থেকে ৭১ টাকা দরে, স্বর্ণা-৫ জাতের চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা দরে। অন্যদিকে আজ আমদানি করা চাল বন্দরে বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা দরে, যা বর্তমান দেশের বাজারের তুলনায় কেজিতে পাঁচ টাকা কম।

হিলি স্থলবন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধের উপপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১৮ জানুয়ারি অনুমতি দেওয়ার পর আজ থেকে আমদানিকারকেরা ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু করেছে। আমদানি করা এসব চালের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছাড়করণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বন্দরের ৩২ জন আমদানিকারক এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন।

হিলি কাস্টমস শুল্ক স্টেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ বাঁধন জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ ভারত থেকে দুটি ট্রাকে ৭৭ টন চাল আমদানি হয়েছে। আমদানি করা চাল ৪৫০ মার্কিন ডলারে শুল্কায়ন করা হচ্ছে। দ্রুত বাজারজাতের জন্য আমদানিকারকদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

