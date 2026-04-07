চট্টগ্রামে হানিফ পরিবহনের বাস থেকে ৮ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার

চট্টগ্রামে হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ধাওয়া দিয়ে আনুমানিক ৮ কোটি টাকার ৮ কেজি হেরোইন, ১৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত বাসটি জব্দ করা হয়। গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৩টার দিকে কর্ণফুলী থানা এলাকা থেকে বাসটি আটকের পর বিপুল পরিমাণে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় দামপাড়া সিএমপি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস্) মুহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ বলেছেন, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের একটি বাসে করে বিপুল পরিমাণ মাদক চট্টগ্রামের দিকে আসছে—এ তথ্যের ভিত্তিতে কর্ণফুলী থানাধীন পটিয়া ক্রসিং এলাকায় একটি চেকপোস্ট বসায় ডিবি পুলিশের একটি টিম। একপর্যায়ে সন্দেহভাজন বাসটি দেখতে পেয়ে থামার সংকেত দিলে চালক না থামিয়ে শহরের দিকে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে আভিযানিক টিম ধাওয়া করে বাসে থাকা ড্রাইভার, সুপারভাইজার, হেলপারসহ বাসটিকে আটক করে। এরপর তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ও বাসে থাকা যাত্রীদের উপস্থিতিতে বাসের পেছনের অংশে বডির নিচে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় আটটি প্যাকেটে ৮ কেজি হেরোইন এবং ৭০টি প্যাকেটে ১৪ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন মো. আলী হোসাইন ওরফে আলী হোসেন (৪২), মো. আজিম (৪০) ও মুহাম্মদ রাশেল (৪৯)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা কক্সবাজারে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছিলেন।
পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা পেশাদার মাদক কারবারি। তাঁদের মধ্যে আলী হোসাইনের বিরুদ্ধে ডিএমপির হাতিরঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রয়েছে।
