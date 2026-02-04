Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে নারীর মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে নারীর মামলা
চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ এনে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক নারী। গত সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে নগরের কোতোয়ালি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই মামলা করা হয়।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসামির বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(খ) ধারায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী নারী। মামলাটির তদন্ত শুরু হয়েছে।

৪০ বছর বয়সী ওই নারী চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ থানার শেরশাহ বাংলাবাজার এলাকায় স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন।

অভিযুক্ত ওই আইনজীবী হলেন জুয়েল দাস (৪৩)। তিনি চট্টগ্রাম আদালতে কর্মরত আছেন। বাসা কোতোয়ালি থানাধীন আন্দরকিল্লা এলাকায়।

মামলার এজাহারে বাদী অভিযোগ করেছেন, ২০২৫ সালে জুন মাসে বাদীর সঙ্গে জুয়েল দাসের আদালতে পরিচয় হয় এবং পরে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময় তাঁদের মধ্যে মোবাইলে কথাবার্তা হতো।

একপর্যায়ে জুয়েল তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি ভিন্ন ধর্মালম্বী হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করলে জুয়েল ধর্মান্তরিত হয়ে বাদীকে বিয়ে করার প্রলোভন দেখান।

জুয়েলের অনুরোধে গত ৯ ডিসেম্বর নন্দনকাননে অবস্থিত পুলিশ প্লাজায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান ভুক্তভোগী নারী। একপর্যায়ে ওই নারীকে ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখান জুয়েল। বাদীর সরল বিশ্বাসের সুযোগে সেখানে একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষে নিয়ে গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এরপর বিভিন্ন সময় বাদী বিয়ের জন্য চাপ দিলে অভিযুক্ত জুয়েল দাস তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। একসময় তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন না বলে কোনো যোগাযোগ না করার জন্য বলেন অভিযুক্ত আইনজীবী।

চট্টগ্রাম জেলামামলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামআইনজীবীজেলার খবরনারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে নারীর মামলা

কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২

প্রশাসন জনগণের বিরুদ্ধে গেলে আবারও ৫ আগস্ট হবে: হাসনাত

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

