Ajker Patrika
ফেনী

কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২

ফেনী প্রতিনিধি
কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২
জব্দ করা মালামাল। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীতে এসএ পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ করেছে। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ফেনী শহরের শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়কে এসএ পরিবহন কুরিয়ারের মহিপাল শাখায় এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় আটক ব্যক্তিরা হলেন এসএ পরিবহন মহিপাল শাখার ম্যানেজার মো. আতিকুর রহমান (৩৭) ও সহকারী ম্যানেজার মো. ফারুক হোসেন (৩৫)। বিজিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসএ পরিবহন মহিপাল শাখায় বিজিবি, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, তেল, বডি স্প্রে, সাবান, টুথপেস্ট, ফেসওয়াশ, আতশবাজিসহ দুজনকে আটক করা হয়। জব্দ পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার ৮০০ টাকা।

এ ব্যাপারে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, কুরিয়ারের গাড়ি থেকে জব্দ মালামাল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম নেওয়ার জন্য ফেনী মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। বিজিবি বর্তমানে নির্বাচন ডিউটিতে মোতায়েন থেকেও একই সঙ্গে সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক পাচার, চোরাচালান প্রতিরোধসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে আভিযানিক ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

বিষয়:

ফেনীআটকঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরযৌথ বাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

নওগাঁয় হাসপাতালের সামনে পড়ে ছিল রাজস্ব কর্মকর্তার রক্তাক্ত লাশ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

জামায়াত প্রার্থীর মৃত্যুতে শেরপুর-৩ আসনের কী হবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে নারীর মামলা

চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক, আইনজীবীর বিরুদ্ধে নারীর মামলা

কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২

কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২

প্রশাসন জনগণের বিরুদ্ধে গেলে আবারও ৫ আগস্ট হবে: হাসনাত

প্রশাসন জনগণের বিরুদ্ধে গেলে আবারও ৫ আগস্ট হবে: হাসনাত

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে