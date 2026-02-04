কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ অভিযানে কোটি টাকার চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ২

ফেনীতে এসএ পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ করেছে। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে।
আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ফেনী শহরের শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়কে এসএ পরিবহন কুরিয়ারের মহিপাল শাখায় এই অভিযান চালানো হয়।
এ সময় আটক ব্যক্তিরা হলেন এসএ পরিবহন মহিপাল শাখার ম্যানেজার মো. আতিকুর রহমান (৩৭) ও সহকারী ম্যানেজার মো. ফারুক হোসেন (৩৫)। বিজিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসএ পরিবহন মহিপাল শাখায় বিজিবি, সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, তেল, বডি স্প্রে, সাবান, টুথপেস্ট, ফেসওয়াশ, আতশবাজিসহ দুজনকে আটক করা হয়। জব্দ পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার ৮০০ টাকা।
এ ব্যাপারে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, কুরিয়ারের গাড়ি থেকে জব্দ মালামাল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম নেওয়ার জন্য ফেনী মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। বিজিবি বর্তমানে নির্বাচন ডিউটিতে মোতায়েন থেকেও একই সঙ্গে সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক পাচার, চোরাচালান প্রতিরোধসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে আভিযানিক ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।
চট্টগ্রামে বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ এনে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক নারী। গত সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে নগরের কোতোয়ালি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই মামলা করা হয়।৮ মিনিট আগে
এই নির্বাচনের জন্য বহু রক্ত ঝরেছে, অনেক স্ত্রী তাঁর স্বামী হারিয়েছেন, অনেক মা তাঁর সন্তান হারিয়েছেন। তাই আসন্ন নির্বাচনে প্রশাসন জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে আবারও একটি ৫ আগস্ট হবে।’১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে বাবার মরদেহ দেখে বারবার ভেঙে পড়েন হাজতি মিলন মিয়া (৪৫)। রাজনৈতিক মামলায় আটক থাকায় বাবার জানাজায় অংশ নিতে প্যারোলের (সাময়িক মুক্তি) আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে সেই আবেদন নামঞ্জুর হলে শেষ পর্যন্ত বাবার মরদেহ আনা হয় কারাগারে।২ ঘণ্টা আগে
শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বাতিল করা হয়েছে। ওই আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি নুরুজ্জামান বাদল মারা যাওয়ায় নির্বাচন বাতিল করা হয়। আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমা২ ঘণ্টা আগে