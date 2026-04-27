Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় আহত জামায়াত কর্মীর মৃত্যু

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সাতকানিয়ায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় আহত জামায়াত কর্মীর মৃত্যু
নিহত মুহাম্মদ শাহাদাত। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্তের হামলায় আহত জামায়াত কর্মী মুহাম্মদ শাহাদাত (৩৪) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার ভোরে চট্টগ্রাম নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত মুহাম্মদ শাহাদাত উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ঢেমশার মাইজপাড়া এলাকার মৃত শফি আহমদের ছেলে। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ের জনক ছিলেন।

গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) রাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়া রাস্তার মাথা মডেল মসজিদের পাশে মুখোশধারী একদল দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত হন মুহাম্মদ শাহাদাত। সেখানে একটি চায়ের দোকান ছিল তাঁর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ১১টার দিকে সাতকানিয়া রাস্তার মাথা মডেল মসজিদ এলাকায় কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে মুহাম্মদ শাহাদাতের ওপর হামলা চালায়। এতে শাহাদাত গুরুতর আহত হন। পরে হামলাকারীরা চলে গেলে স্থানীয় লোকজন শাহাদাতকে উদ্ধার করে কেরানীহাটের একটি ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ওই রাতেই চট্টগ্রাম নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাতের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় লোকজনের ধারণা, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও একটি পক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে জামায়াত কর্মী মুহাম্মদ শাহাদাতের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক বলেন, মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত শাহাদাত মারা গেছেন। কেন এবং কারা এ হামলার ঘটনায় জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এ ঘটনায় থানায় এখনো লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

নিহতদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়াহামলাজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

দলে দলে মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাচ্ছে মানুষ

কক্সবাজার-কুয়াকাটা উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা নিতে চায় বাংলাদেশ

জেল খাটতে কেমন লাগে—কৌতূহল মেটাতে শিশু হোসাইনকে খুন করে ৬ কিশোর

সাতকানিয়ায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় আহত জামায়াত কর্মীর মৃত্যু

সাতকানিয়ায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় আহত জামায়াত কর্মীর মৃত্যু