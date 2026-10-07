Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় অটোরিকশাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সাতকানিয়ায় অটোরিকশাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ২
সাতকানিয়ায় বাসের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় স্বাধীন ট্রাভেলস নামের যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশার চালকসহ আরও দুজন। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়ার কেঁওচিয়ার পাঠানীপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চট্টগ্রাম নগরের শুলকবহর এলাকার কেশব চক্রবর্তীর ছেলে রিগেন চক্রবর্তী (৩৭) ও চন্দনাইশ উপজেলার ধোপাছড়ি ইউনিয়নের শান্তির বাজার এলাকার আহমদ নবীর ছেলে মো. রিয়াদ (২৬)। নিহত রিগেন চক্রবর্তী গাজী গ্রুপে কর্মরত ছিলেন। আর মো. রিয়াদ পেশায় ছিলেন একজন টাইলস মিস্ত্রি। তাঁরা দুজন সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। আর আহত ব্যক্তিরা হলেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক মোহাম্মদ বাহাদুর (২৬) ও প্রনয় কর্মকার (২০)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজারমুখী স্বাধীন ট্রাভেলস পরিবহনের একটি বাস সামনের একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীতমুখী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে মহাসড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। এতে রিগেন ও রিয়াদ নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয় লোকজন আহত অটোরিকশার চালকসহ দুজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনার পরপর বাসটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে কিছু দূর যাওয়ার পর ধাওয়া করে বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনা কবলিত অটোরিকশাটিও জব্দ করে হাইওয়ে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

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