Ajker Patrika
কুমিল্লায় লরির নিচে চাপা পড়ে একই পরিবারের চারজন নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ২১
দূঘটনা কবলিত লরি, পাইভেটকার ও আটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় সিমেন্টবোঝাই একটি লরির নিচে চাপা পড়ে প্রাইভেট কারে থাকা একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে লরির চাপায় সিএনজি অটোরিকশার আরও দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।

শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোডে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের মোহাম্মদ ওমর আলী (৮০), তাঁর স্ত্রী নুরজাহান বেগম (৬৫), বড় ছেলে আবুল হাশেম (৫০) এবং ছোট ছেলে আবুল কাশেম (৪৫)। প্রাইভেট কারটি চালাচ্ছিলেন আবুল হাশেম। নিহত সবাই একই পরিবারের সদস্য।

ময়নামতি ক্রসিং হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিসুর রহমান সংবাদমাধ্যমকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নিহতদের বাড়ি কুমিল্লার বরুড়ার হোসেনপুর গ্রামে।

উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়া পুলিশের কনস্টেবল সাইফুল ইসলাম বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহাসড়কের পদুয়ার বাজার ইউটার্নে ঢাকামুখী লেনে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টো পথে এসে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবোঝাই লরিটি বাসটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ সময় বাসের পেছনে থাকা একটি প্রাইভেট কার ও একটি সিএনজি অটোরিকশাকে চাপা দেয় লরিটি।

দূঘটনা কবলিত লরি, পাইভেটকার ও আটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিনি আরও জানান, এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারের চালকসহ চারজন নিহত হন। এ ছাড়া সিএনজি অটোরিকশায় থাকা তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার জানান, এ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। পুলিশ মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কুমিল্লানিহতসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামদূর্ঘটনাপ্রাইভেটকার
