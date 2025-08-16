ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেসবুকের মন্তব্য ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মন্তব্য করা নিয়ে বিরোধের জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিজয়নগর উপজেলার হাজীপুর গ্রামের পাঠান বাড়ি ও ঐক্কি বাড়ির লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ ঘটে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ফেসবুকের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দুই বাড়ির দুই যুবকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জেরে ১৪ আগস্ট ঐক্কি বাড়ির মৃত সুরত আলীর ছেলে আরজু মিয়া ও তাঁর মেয়ে আকলিমা বেগমের ওপর পাঠান বাড়ির কয়েকজন অতর্কিত হামলা চালান। এর পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।
আজ সকালে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলে। খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে এলাকাবাসীর সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
বিজয়নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দাস তালুকদার জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
