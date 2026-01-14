Ajker Patrika

অলি আহমদের বিরুদ্ধে গাড়িতে হামলার অভিযোগ বিএনপির প্রার্থীর সমন্বয়কের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে প্রধান অভিযুক্ত করে তাঁর দলের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনের বিএনপি প্রার্থী জসিম উদ্দিনের নির্বাচনী প্রধান সমন্বয়ক ও ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এম এ হাশেম রাজু তাঁর গাড়িতে হামলার এই অভিযোগ করেন।

গত রোববার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলেও পুলিশ তা মামলা হিসেবে গ্রহণ করেনি। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে। তবে আজ বুধবার দুপুর পর্যন্ত অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়নি।

হাশেম রাজু লিখিত অভিযোগে অলি আহমদকে নির্দেশদাতা হিসেবে প্রধান অভিযুক্ত করেন। এতে আরও ১১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সাতকানিয়া উপজেলার পুরানগড় ইউনিয়ন এলডিপির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, বাজালিয়া ইউনিয়ন এলডিপির সভাপতি আনিস উদ্দিন, ধর্মপুর ইউনিয়ন এলডিপির সভাপতি রিয়াদ কামাল, নাছির উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন জামাল, জয়নাল আবেদীন, শফিকুর রহমান, ইকবাল হোসেন, মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন, মো. রনি এবং এইচ এম রেজাউল করিম। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, নামোল্লেখিত অনেকেই চট্টগ্রাম-১৪ আসনের বাইরের বাসিন্দা, বিশেষ করে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকার লোক।

অভিযোগের বিবরণে বলা হয়, এম এ হাশেম রাজু বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অলি আহমদ ও তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছেন। দায়িত্ব ছেড়ে না দিলে তাঁকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়।

হাশেম রাজুর অভিযোগ, ৮ জানুয়ারি রাতে এম এ হাশেম রাজু কয়েকজন দলীয় নেতা-কর্মী ও তাঁর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় পুরানগড় ইউনিয়নে আয়োজিত একটি দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে দোয়া মাহফিল শেষে মাইক্রোবাস ও কয়েকটি মোটরসাইকেলযোগে তাঁরা গন্তব্যে ফিরছিলেন। পথে বাজালিয়া বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিম পাশে ভাঙা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে তাঁদের গাড়ির গতি রোধ করে হামলা চালানো হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, অলি আহমদের নির্দেশে এলডিপির অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজুর গাড়িতে হামলা চালান। এ সময় গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং গুলি ছোড়ার ঘটনাও ঘটে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে এলডিপির সভাপতি অলি আহমদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা ধরেননি। পরে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এলডিপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া শিমুলের সঙ্গে কথা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন।

গোলাম কিবরিয়া শিমুল বলেন, হাশেম রাজুর গাড়িতে কথিত হামলার সঙ্গে এলডিপি, জামায়াত বা ১১ দলীয় জোটের কোনো নেতা-কর্মী জড়িত নন। অভিযোগে যাঁদের নাম এসেছে, তাঁদের অনেকেই এলাকায় থাকেন না এবং ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকেন বলেও দাবি করেন তিনি।

সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাশেম রাজু বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

