Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ফ্রি ইন্টারনেট না পেয়ে ব্যবসায়ীকে মারধর, এসআই প্রত্যাহার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
এসআই নাজমুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা
এসআই নাজমুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বিনা মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় সেবাদাতা ব্যবসায়ীকে পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) পিটিয়ে জখম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই এসআইকে প্রত্যাহার করে আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া। অভিযুক্ত নাজমুল হাসান উপজেলার মেরুং পুলিশ ফাঁড়িতে ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ফাঁড়িতে নিয়ে স্থানীয় ইন্টারনেট সংযোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেনকে (২৭) মারধর করেন ফাঁড়ির ইনচার্জ নাজমুল। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নেন। পরে দীঘিনালা থানার ওসি জাকারিয়া উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ওসি জাকারিয়া বলেন, ঘটনার পরই এসআই নাজমুলকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তিনি দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজ সকাল তাঁকে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, পুলিশ ফাঁড়ির এসআই জনগণের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও মারধর করায় তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। যাচাইবাছাই করে ভালো একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িএসআইচট্টগ্রাম বিভাগদীঘিনালাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা