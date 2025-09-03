গাঁজা সেবন করে দুই বন্ধুর ঝগড়া, পরে পুকুর থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পুকুর থেকে তপন চন্দ্র মজুমদার (৪২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুমোদ মজুমদারের বাড়ির পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ডালিম চন্দ্র মজুমদার (৪০) নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।
মৃত তপন চরবাটা গ্রামের মৃত ননী গোপাল মজুমদারের ছেলে। অন্যদিকে আটক ডালিম একই গ্রামের ভবতোষ চন্দ্র মজুমদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ডালিম ও তপন দুই বন্ধু প্রায় একসঙ্গে গাঁজা সেবন করতেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দুজনকে রাস্তায় হাঁটতে দেখা যায়। স্থানীয়দের দাবি, গাঁজা সেবনের কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে ডালিম তপনকে পুকুরের পানিতে ফেলে দেয়। পুকুরে পড়ার সময় তপন ডালিমকে সঙ্গে নিয়েই পড়ে। এ সময় তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয় ডেকোরেশন মিস্ত্রি মো. মনসুর ও অটোরিকশাচালক নারায়ণ মজুমদার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা ডালিমকে ওই পুকুর থেকে উদ্ধার করেন। তপনকে পুকুরে খোঁজাখুঁজি করে পাননি তাঁরা। পরে রাত সোয়া ২টার দিকে তপনের লাশ পুকুরে ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। অসুস্থ থাকায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
