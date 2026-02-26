Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

যমুনা অয়েলের সেই তিন সিবিএ নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
রাষ্ট্রীয় তেল বিপণন প্রতিষ্ঠান যমুনা অয়েল কোম্পানির যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি-সিবিএর সেই তিন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করার তথ্য জানানো হয়।

বরখাস্ত হওয়া তিন কর্মচারী হলেন কোম্পানির মিটার অপারেটর মো. আবুল হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর মোহাম্মদ এয়াকুব ও গেজার (তেল পরিমাপকারী) জয়নাল আবেদীন ওরফে টুটুল।

তাঁদের মধ্যে যমুনা অয়েল সিবিএর সভাপতি মো. আবুল হোসেন ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন আট মাস আগে। সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এয়াকুবও একই ধরনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দুই মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন। যমুনা অয়েল সিবিএর কার্যকরী সভাপতি ফতুল্লা ডিপোর ম্যানেজার জয়নাল আবেদীন টুটুল ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর লাপাত্তা। যমুনার শক্তিধর সিবিএ নেতা হিসেবে তিনজনের আলাদা পরিচিতি রয়েছে।

যমুনা অয়েলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমীর মাসুদ তিন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁদের বরখাস্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামবরখাস্তজেলার খবর
