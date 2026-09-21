পটিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপ দ্বিখণ্ডিত, চালক আহত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় কক্সবাজার এক্সপ্রেস আন্তনগর ট্রেনের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে পিকআপটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। এতে পিকআপচালক আহত হয়েছেন। উদ্ধারকাজের জন্য ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য।
আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের কমলমুন্সির হাট-মল্লাপাড়া সড়কের রাস্তার মাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও রেলওয়ে সূত্র জানায়, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি কচুয়াই ইউনিয়নের মল্লাপাড়া রাস্তার মাথা এলাকায় পৌঁছালে রেললাইনে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে টেনে আনসার ক্যাম্পের সামনে পর্যন্ত নিয়ে যায়। এতে পিকআপ ভ্যানটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন ভিড় করেন।
পটিয়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার আবদুস সালাম জানান, দুর্ঘটনার পর রেলওয়ে পুলিশ পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করেছে। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
আবদুস সালাম আরও জানান, পিকআপচালক সামান্য আহত হলেও ট্রেনের সব যাত্রী অক্ষত রয়েছেন।
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