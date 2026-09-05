চন্দনাইশে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুজনের, আহত ৩

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার শাহসুফি মাজার গেট (বটতল) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন তোফায়েল মোরসালিন (২২) ও আব্দুল গফুর (৫৫)। আহত ব্যক্তিরা হলেন সানজিদা আক্তার সুমাইয়া (২১), আরিফ (৪০) ও অটোরিকশাচালক সাইমুন হোসেন সায়েম (২০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে পটিয়াগামী তিশা প্লাটিনাম পরিবহনের একটি এসি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী একটি নম্বরবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলার বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তোফায়েল মোরসালিনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে আব্দুল গফুর মারা যান।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাহউদ্দিন চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনার পর তিশা প্লাটিনাম বাসটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি কে বা কারা সরিয়ে নিয়েছে, তা জানা যায়নি। দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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