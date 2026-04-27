চট্টগ্রামের সৌন্দর্য ১২ সম্প্রদায়ের ঐক্যে: ভূমি প্রতিমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালিসহ ১২টি সম্প্রদায়ের ঐক্যই এই জনপদের সৌন্দর্য বলে মন্তব্য করেছেন ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার ২০২৬-২৭ মেয়াদের নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম সব সময় সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও বৈচিত্র্যের এক অনন্য মিলনভূমি। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সংস্কৃতির অপূর্ব সম্মিলন চট্টগ্রামকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। এই ঐক্য ও বন্ধন রক্ষা করা সবার দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা দেশের অন্যতম অনন্য সংগঠন, যেখানে ভিন্নমতের হাজারো মানুষ এক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছেন। এটি কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং সম্প্রীতি ও উন্নয়নের একটি মঞ্চ।

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হেলাল উদ্দীন জানান, চট্টগ্রামের মানুষ তাঁকে সংসদে পাঠিয়েছে অঞ্চলটির উন্নয়নে কাজ করার জন্য। সবাই মিলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আগামী পাঁচ বছরে চট্টগ্রামকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, চট্টগ্রাম তাঁর হৃদয়ে রয়েছে এবং চট্টগ্রাম সমিতিসহ চট্টগ্রামবাসীর উন্নয়নে তিনি পাশে থাকবেন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে বিদায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক ও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। পরিচিতি পর্ব শেষে সমিতির পতাকা ও চাবি হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নতুন কমিটির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বেগম মাফরুহা সুলতানা, হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান মো. দিদারুল আনোয়ার, এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জকরিয়া ও নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী। এ ছাড়া সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

এবার এলপিজি কার্ডের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

বগুড়ায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

বগুড়ায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

দক্ষিণখানে ‘ইয়াবা কারবারির’ তকমা লাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে গণধোলাই

দক্ষিণখানে ‘ইয়াবা কারবারির’ তকমা লাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাকে গণধোলাই

এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে লবীব-বদরুল

এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে লবীব-বদরুল

ফরিদপুরে তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা