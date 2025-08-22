থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর সোনাগাজী থানা থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে সোনাগাজী বাজারের শেখ আকিলা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মেসার্স ভাই ভাই ইলেকট্রনিকসে এ চুরি হয়।
চোরের দল অন্তত ৪৫০টি মোবাইল ফোন, ৫০টি হাতঘড়ি, সার্ভিসিংয়ের জন্য রাখা গ্রাহকদের ৫০টি মোবাইল ও ক্যাশবক্সে থাকা প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সজিবুল ইসলাম পলাশ। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরেন। আজ সকালে এসে দোকানের তালা কাটা দেখতে পান। পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখেন, ছয়জনের একটি চোর চক্র মালপত্র লুট করছে। তিনি বলেন, ‘এত বড় আর্থিক ক্ষতিতে আমি এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।’
সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি দোকানে ঢুকে ব্যাগে মালপত্র ভরছেন, বাকিরা মার্কেটের নিচে অবস্থান করছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করে বলেন, মার্কেট থেকে থানার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ। অথচ এত বড় চুরির পরও থানার ওসি বা সার্কেল এএসপি কেউ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
সোনাগাজী বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো. নুর নবী বলেন, এটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘটনা। বাজারের পাহারাদার ভোর ৬টা পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন, চুরি ঘটে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে। সম্ভবত বাইরের কোনো চক্র এর সঙ্গে জড়িত।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বায়েজীদ হোসেন আকন জানান, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মামলা করেছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানার কাছে চুরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চুরির ঘটনা ভোরবেলায় ঘটে, তখন বাজারে নৈশপ্রহরী থাকে না এবং পুলিশের টহল ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হয়।
সিসি ক্যামেরা থেকে চোর চক্রের কাউকে শনাক্ত করা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, ‘আপনি যেটি দেখেছেন, আমিও সেটি দেখেছি। আমরা তদন্ত করছি।’
ফেনীর সোনাগাজী থানা থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে সোনাগাজী বাজারের শেখ আকিলা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মেসার্স ভাই ভাই ইলেকট্রনিকসে এ চুরি হয়।
চোরের দল অন্তত ৪৫০টি মোবাইল ফোন, ৫০টি হাতঘড়ি, সার্ভিসিংয়ের জন্য রাখা গ্রাহকদের ৫০টি মোবাইল ও ক্যাশবক্সে থাকা প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সজিবুল ইসলাম পলাশ। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরেন। আজ সকালে এসে দোকানের তালা কাটা দেখতে পান। পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখেন, ছয়জনের একটি চোর চক্র মালপত্র লুট করছে। তিনি বলেন, ‘এত বড় আর্থিক ক্ষতিতে আমি এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।’
সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি দোকানে ঢুকে ব্যাগে মালপত্র ভরছেন, বাকিরা মার্কেটের নিচে অবস্থান করছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করে বলেন, মার্কেট থেকে থানার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ। অথচ এত বড় চুরির পরও থানার ওসি বা সার্কেল এএসপি কেউ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
সোনাগাজী বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো. নুর নবী বলেন, এটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘটনা। বাজারের পাহারাদার ভোর ৬টা পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন, চুরি ঘটে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে। সম্ভবত বাইরের কোনো চক্র এর সঙ্গে জড়িত।
এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বায়েজীদ হোসেন আকন জানান, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মামলা করেছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানার কাছে চুরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চুরির ঘটনা ভোরবেলায় ঘটে, তখন বাজারে নৈশপ্রহরী থাকে না এবং পুলিশের টহল ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হয়।
সিসি ক্যামেরা থেকে চোর চক্রের কাউকে শনাক্ত করা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, ‘আপনি যেটি দেখেছেন, আমিও সেটি দেখেছি। আমরা তদন্ত করছি।’
আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, অধিকার আদায়ের আন্দোলনও চলবে। দেশের সাধারণ মানুষ পিআর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল তা বুঝতে চাইছে না। এর মানে হলো, তারা পুরোনো নীতি-আদর্শ চালু রাখতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ সেই নীতি-আদর্শকে প্রত্যাখ২০ মিনিট আগে
প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর জীবনযুদ্ধ চলে। ভোর ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত হোটেলের সব আয়োজন সামলে তিনি ছুটে যান কলেজে। বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আবারও বাবার পাশে দাঁড়িয়ে রান্না, খাবার পরিবেশনসহ সব কাজ সামলান তিনি।২১ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘জুলাই-পরবর্তী সময়ে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট সার্ভিস চালুর জন্য কাজ করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হই। আমরা যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি হই, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টারলিংকের সেবা আনতে পারব২৮ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তার নাম রিফাত (১২)। নিখোঁজের পর দিন আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ইছামতী নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।৩০ মিনিট আগে