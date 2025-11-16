দুর্নীতির অভিযোগ তুলে চবির শাহ আমানত হল প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।
ভিপি, জিএস, এজিএস স্বাক্ষরিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বিগত ১০ মাসে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান কোনো সমস্যার সমাধান করেননি। তিনি এই আবাসিক হলে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছেন না।
অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণ করলেও, হলে শিক্ষার্থীদের দুর্দশা লাঘবে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা কিংবা অন্য কোনো জেলায় গিয়ে দিনের পর দিন থাকলেও হলের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে চিঠি দিয়ে দায়িত্ব দেন না। এ কারণে হলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটছে।
আরও উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি তিনি টানা চার দিন চট্টগ্রামের বাইরে থাকলেও কোনো চিঠি দিয়ে হল অফিসে অবহিত করে যাননি। গত ১০ মাস তিনি অনুপস্থিত থাকাকালে কোনো চিঠি দিয়ে যাননি। ফলে এটি প্রশাসনিক অনিয়ম, অসদাচরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই তদন্তের মাধ্যমে প্রাধ্যক্ষ এবং জড়িত স্টাফদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, হলের বেশির ভাগ কক্ষের ভাঙা দরজা ও জানালা মেরামত, হলে অবস্থিত দ্বিতীয় ডাইনিং চালু, সাইকেল স্ট্যান্ড স্থাপন, পরিষ্কার পানি সরবরাহের পাম্প স্থাপনসহ হলের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই হল প্রভোস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ১০ মাসে তা করেননি। তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালেও তিনি কখনোই কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
এ বিষয়ে হল সংসদের জিএস আবিদুর রহমান বলেন, ‘আমরা প্রভোস্টের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। উপাচার্য না থাকায় উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) শামীম স্যার বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।’
জানতে চাইলে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতিরিক্ত হিসেবে প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্লাস, পরীক্ষাসহ অন্য কাজ থাকে। ছাত্রদের হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি বাইরে আছি, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে এ বিষয়ে কথা বলব।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।
ভিপি, জিএস, এজিএস স্বাক্ষরিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বিগত ১০ মাসে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান কোনো সমস্যার সমাধান করেননি। তিনি এই আবাসিক হলে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছেন না।
অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণ করলেও, হলে শিক্ষার্থীদের দুর্দশা লাঘবে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা কিংবা অন্য কোনো জেলায় গিয়ে দিনের পর দিন থাকলেও হলের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে চিঠি দিয়ে দায়িত্ব দেন না। এ কারণে হলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটছে।
আরও উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি তিনি টানা চার দিন চট্টগ্রামের বাইরে থাকলেও কোনো চিঠি দিয়ে হল অফিসে অবহিত করে যাননি। গত ১০ মাস তিনি অনুপস্থিত থাকাকালে কোনো চিঠি দিয়ে যাননি। ফলে এটি প্রশাসনিক অনিয়ম, অসদাচরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই তদন্তের মাধ্যমে প্রাধ্যক্ষ এবং জড়িত স্টাফদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, হলের বেশির ভাগ কক্ষের ভাঙা দরজা ও জানালা মেরামত, হলে অবস্থিত দ্বিতীয় ডাইনিং চালু, সাইকেল স্ট্যান্ড স্থাপন, পরিষ্কার পানি সরবরাহের পাম্প স্থাপনসহ হলের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই হল প্রভোস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ১০ মাসে তা করেননি। তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালেও তিনি কখনোই কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।
এ বিষয়ে হল সংসদের জিএস আবিদুর রহমান বলেন, ‘আমরা প্রভোস্টের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। উপাচার্য না থাকায় উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) শামীম স্যার বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।’
জানতে চাইলে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসান বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতিরিক্ত হিসেবে প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্লাস, পরীক্ষাসহ অন্য কাজ থাকে। ছাত্রদের হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি বাইরে আছি, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে এ বিষয়ে কথা বলব।’
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।২২ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।৩৪ মিনিট আগে
৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদক মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত সময়ে তাঁদের নামে অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি ও বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক ব্যাংক লেনদেনের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর কমিশন এসব মামলার অনুমোদন দিয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ৮২ লাখ ৫৫ হাজার ২৬১ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করেন এবং তা ভোগদখলে রাখেন। তাঁর নামে থাকা ১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ২৫৫ কোটি ২৫ লাখ ১১ হাজার ৭৩১ টাকা জমা এবং ২৫৫ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার ২০৪ টাকা উত্তোলনের অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। এসব লেনদেন অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদের উৎস গোপনের সঙ্গে জড়িত।
এ ঘটনায় দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫ (২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
অপর মামলাটি করা হয়েছে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে স্বামী ক্ষমতার প্রভাব ও সহায়তায় জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৮ কোটি ৬ লাখ ১২ হাজার ৩৬৯ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন বলে দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে। তাঁর নামে থাকা ৩৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনকভাবে ১১১ কোটি ৭৪ লাখ ৪ হাজার ৪১১ টাকা জমা এবং ১১১ কোটি ৪৬ লাখ ৩৪ হাজার ৭১২ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া যায়, যা মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দুদক মনে করে।
এ ঘটনায় পারভীন চৌধুরী এবং তাঁর স্বামী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারা এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা অনুমোদন করা হয়েছে।
দুদক বলেছে, দীর্ঘ সময় ধরে চলা অস্বাভাবিক লেনদেন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদ বৃদ্ধির প্রমাণের ভিত্তিতেই মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই মামলাগুলো করা হবে।
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদক মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত সময়ে তাঁদের নামে অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি ও বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক ব্যাংক লেনদেনের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর কমিশন এসব মামলার অনুমোদন দিয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ৮২ লাখ ৫৫ হাজার ২৬১ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করেন এবং তা ভোগদখলে রাখেন। তাঁর নামে থাকা ১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ২৫৫ কোটি ২৫ লাখ ১১ হাজার ৭৩১ টাকা জমা এবং ২৫৫ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার ২০৪ টাকা উত্তোলনের অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। এসব লেনদেন অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদের উৎস গোপনের সঙ্গে জড়িত।
এ ঘটনায় দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫ (২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
অপর মামলাটি করা হয়েছে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে স্বামী ক্ষমতার প্রভাব ও সহায়তায় জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৮ কোটি ৬ লাখ ১২ হাজার ৩৬৯ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন বলে দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে। তাঁর নামে থাকা ৩৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনকভাবে ১১১ কোটি ৭৪ লাখ ৪ হাজার ৪১১ টাকা জমা এবং ১১১ কোটি ৪৬ লাখ ৩৪ হাজার ৭১২ টাকা উত্তোলনের তথ্য পাওয়া যায়, যা মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দুদক মনে করে।
এ ঘটনায় পারভীন চৌধুরী এবং তাঁর স্বামী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারা এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় মামলা অনুমোদন করা হয়েছে।
দুদক বলেছে, দীর্ঘ সময় ধরে চলা অস্বাভাবিক লেনদেন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদ বৃদ্ধির প্রমাণের ভিত্তিতেই মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই মামলাগুলো করা হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।২৮ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।২২ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।৩৪ মিনিট আগে
৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
তেজগাঁও থানা-পুলিশ বলছে, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে কলাবাগান থানা এলাকায়। আর কলাবাগান থানা বলছে, ঘটনাস্থলটি তেজগাঁও থানা এলাকার মধ্যে পড়েছে।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি কলাবাগান থানা এলাকায়। সার্ক ফোয়ারার পশ্চিম পাশের ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এটি কলাবাগান থানার মধ্যে পড়েছে।’
তবে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে নিজে গিয়েছি। তবে সেটা আমাদের থানা এলাকায় পড়েনি। সেটা তেজগাঁও থানার মধ্যে পড়েছে।’
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
তেজগাঁও থানা-পুলিশ বলছে, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে কলাবাগান থানা এলাকায়। আর কলাবাগান থানা বলছে, ঘটনাস্থলটি তেজগাঁও থানা এলাকার মধ্যে পড়েছে।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি কলাবাগান থানা এলাকায়। সার্ক ফোয়ারার পশ্চিম পাশের ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এটি কলাবাগান থানার মধ্যে পড়েছে।’
তবে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে নিজে গিয়েছি। তবে সেটা আমাদের থানা এলাকায় পড়েনি। সেটা তেজগাঁও থানার মধ্যে পড়েছে।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।২৮ মিনিট আগে
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১৮ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।৩৪ মিনিট আগে
৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
ট্রলারটির মালিক প্রতিনিধি ইমরুল কায়েস জানিয়েছেন, গত ১২ নভেম্বর ট্রলারটি চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং মহেশখালীর ধলঘাটা থেকে ১৩ নভেম্বর সকালে সাগরে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারে দুজন মাঝি, একজন চালকসহ মোট ২৯ জন জেলে ছিলেন। শনিবার রাতেই মাঝিদের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ট্রলারটি সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড তাদের আটক করেছে। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তরকেও জানানো হয়েছে, তবে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত নয়।
আটক হওয়া জেলেদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আবু বক্কর, ফেরদৌস (চালক), সায়েদ আলী, বখতিয়ার আলম, শহিদুল্লাহ, আবু ছৈয়দ নূরী, সাইফুল ইসলাম, তাহসীন, সাহাব উদ্দিন, তারেকুল ইসলাম, মিন্নাতু, মোহাম্মদ তারেক, ফুতু আলম, সাজ্জাদ, নেছার আহমদ, সালমান, জসিম উদ্দিন, কালু মিয়া, মিজান, আরাফাত, হারুন, মিঠু, হাসান, পারভেজ ও তৈহিদসহ ২৯ জন।
ট্রলারের মাঝি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মামা ইমরুল কায়েস বলেন, আটক জেলেদের পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে।
জেলে নেছার আহমদের স্ত্রী সালেহা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় তার স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা হয়। নেছার তাকে জানান যে তারা কুয়াশার কারণে দিক হারিয়ে ফেলেছেন এবং অজানা দিকে যাচ্ছেন। এরপর আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের পরিচালক আব্দুস ছাত্তার আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ভিন্ন মাধ্যমে শুনেছেন। ট্রলারের মালিকপক্ষ এখনো লিখিতভাবে জানায়নি। লিখিত আবেদন পেলে ট্রলার উদ্ধারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
ট্রলারটির মালিক প্রতিনিধি ইমরুল কায়েস জানিয়েছেন, গত ১২ নভেম্বর ট্রলারটি চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং মহেশখালীর ধলঘাটা থেকে ১৩ নভেম্বর সকালে সাগরে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারে দুজন মাঝি, একজন চালকসহ মোট ২৯ জন জেলে ছিলেন। শনিবার রাতেই মাঝিদের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ট্রলারটি সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড তাদের আটক করেছে। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তরকেও জানানো হয়েছে, তবে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত নয়।
আটক হওয়া জেলেদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আবু বক্কর, ফেরদৌস (চালক), সায়েদ আলী, বখতিয়ার আলম, শহিদুল্লাহ, আবু ছৈয়দ নূরী, সাইফুল ইসলাম, তাহসীন, সাহাব উদ্দিন, তারেকুল ইসলাম, মিন্নাতু, মোহাম্মদ তারেক, ফুতু আলম, সাজ্জাদ, নেছার আহমদ, সালমান, জসিম উদ্দিন, কালু মিয়া, মিজান, আরাফাত, হারুন, মিঠু, হাসান, পারভেজ ও তৈহিদসহ ২৯ জন।
ট্রলারের মাঝি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মামা ইমরুল কায়েস বলেন, আটক জেলেদের পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে।
জেলে নেছার আহমদের স্ত্রী সালেহা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় তার স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা হয়। নেছার তাকে জানান যে তারা কুয়াশার কারণে দিক হারিয়ে ফেলেছেন এবং অজানা দিকে যাচ্ছেন। এরপর আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের পরিচালক আব্দুস ছাত্তার আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ভিন্ন মাধ্যমে শুনেছেন। ট্রলারের মালিকপক্ষ এখনো লিখিতভাবে জানায়নি। লিখিত আবেদন পেলে ট্রলার উদ্ধারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।২৮ মিনিট আগে
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।২২ মিনিট আগে
৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর সৈয়দ আলী হোসেন স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা মনা মুন্সির ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার এসআই সুমন হাওলাদার বলেন, নিহত ব্যক্তি করিমনগর এলাকার ইলোরা বেগমের বাড়ির ভাড়াটে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আলাউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ঘরের বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে কথা বলছিলেন। এ সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কথা বলার একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এলে সুরতহাল করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসআই সুমন হাওলাদার আরও বলেন, নিহত যুবক মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হন। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন। তবে তাঁকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি।
খুলনায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর সৈয়দ আলী হোসেন স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক ওই এলাকার বাসিন্দা মনা মুন্সির ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার এসআই সুমন হাওলাদার বলেন, নিহত ব্যক্তি করিমনগর এলাকার ইলোরা বেগমের বাড়ির ভাড়াটে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আলাউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ঘরের বারান্দার সিঁড়ির ওপর বসে কথা বলছিলেন। এ সময় ৬-৭ জন দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে প্রবেশ করে আলাউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কথা বলার একপর্যায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি করে। দুটি গুলি তাঁর বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। এরপর দুর্বৃত্তরা ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এলে সুরতহাল করা হবে। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।
এসআই সুমন হাওলাদার আরও বলেন, নিহত যুবক মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হন। তিনি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন। তবে তাঁকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাহ আমানত হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. চৌধুরী মোহাম্মদ মনিরুল হাসানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে রোববার প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দেওয়ার পাশাপাশি উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগও দেন তাঁরা।২৮ মিনিট আগে
সাবেক মন্ত্রী ও চাঁদপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) এবং তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, ঘুষ, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।২২ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।৩৪ মিনিট আগে