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চট্টগ্রাম

চুয়েটে অষ্টম দিনের শাটডাউন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গণসাক্ষ্য কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চুয়েটে অষ্টম দিনের শাটডাউন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গণসাক্ষ্য কর্মসূচি
রাতভর প্রধান ফটকে অবস্থানের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলমের যোগদান ঠেকাতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতভর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান ও পাহারা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

মধ্যরাতেও প্রধান ফটক এলাকায় ছিল ভিন্ন পরিবেশ। কেউ কার্ড খেলেছেন, কেউ গিটারে সুর তুলেছেন। কয়েকজন অনলাইনে গেমস খেলেছেন। রাস্তায় ক্রিকেটও খেলতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের।

রাতভর প্রধান ফটকে অবস্থানের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাতভর প্রধান ফটকে অবস্থানের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আন্দোলনকারীরা জানান, এসব আয়োজনের মধ্যেও তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রধান ফটকে অবস্থান ধরে রাখা এবং নতুন উপাচার্যের প্রবেশ ঠেকানো। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রধান ফটকে অবস্থান অব্যাহত রাখার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা।

আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সকাল আটটা থেকে চুয়েটের প্রধান ফটকে কমপ্লিট শাটডাউন ও কঠোর অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

রাতভর প্রধান ফটকে অবস্থানের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাতভর প্রধান ফটকে অবস্থানের পাশাপাশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সকাল ৯টা থেকে একই স্থানে ‘৫৬ বল শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ‘শ্বেত শাড়ির গণসাক্ষ্য’ কর্মসূচিও পালিত হচ্ছে। কর্মসূচিতে একটি সাদা শাড়িতে ড. সায়েমের বিভিন্ন সফল কার্যক্রম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি গণসাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

চুয়েটে রাতভর পাহারা, সকালে গ্রাফিতি অঙ্কন, নতুন ভিসিকে ‘লাল কার্ড’চুয়েটে রাতভর পাহারা, সকালে গ্রাফিতি অঙ্কন, নতুন ভিসিকে ‘লাল কার্ড’

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের ওপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির অভিযোগের প্রতিবাদে দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল বের করার কথা রয়েছে। বিকেল পাঁচটা থেকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বড় পর্দায় ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কর্মসূচিও রয়েছে।

আন্দোলনকারীরা বলছেন, ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা দাবি আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার হিশাম বলেন, ‘লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীআন্দোলনচট্টগ্রাম বিভাগশাটডাউনজেলার খবরউপাচার্য
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