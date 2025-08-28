Ajker Patrika
কুমিল্লায় লরিচাপায় প্রবাসী নিহত, মহাসড়ক অবরোধ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ২২
কুমিল্লায় সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লায় সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার সামনের ইউটার্নে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে লরির ধাক্কায় প্রবাসী আবুল হোসেন (৪৫) নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোডের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল হোসেন সদর দক্ষিণ উপজেলার লুইপুরা গ্রামের কালন মিয়ার ছেলে।

দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্বজন ও স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী যান চলাচল বন্ধ থাকে। তখন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে প্রায় ১৫ কিলোমিটারজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

এর আগে ২২ আগস্ট পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড ইউটার্নে একই ধরনের দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর প্রশাসন ইউটার্ন সরিয়ে সদর দক্ষিণ থানার সামনের নতুন ইউটার্ন চালুর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এক সপ্তাহ না যেতেই সেখানে আবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটল।

ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এসি) ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, ‘দুর্ঘটনা রোধে নূরজাহানের সামনের ইউটার্নটি বন্ধ করে সদর দক্ষিণ থানার সামনের ইউটার্ন ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে লরির চাপায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরে আমরা ও উপজেলা প্রশাসন তাদের বুঝিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করাই।’

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

গাজীপুরে হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে আসামির পালানোর চেষ্টা

মুলাদীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিলেটে এবার পুকুর থেকে ‘সাদাপাথর’ উদ্ধার

কাজীপুরে দুই গুদাম থেকে ১২ টন সরকারি চাল উদ্ধার, সিলগালা

