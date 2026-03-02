Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির ঘটনায় সাঁড়াশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে পুলিশি পাহারায় থাকা স্মার্ট গ্রুপের এমডি ও সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমানের বাসা লক্ষ্য করে গুলি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এতে পুলিশের ব্যর্থতাও রয়েছে। এ মন্তব্য করেছেন সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ওয়াহিদুল হক চৌধুরী। গতকাল রোববার রাতে দামপাড়া পুলিশ লাইনসে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি) কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকে তিনি এমন মন্তব্য করেন। ওই সংবাদ সম্মেলনের পর আসামিদের ধরতে রাতেই নগরজুড়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে পুলিশ।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়াহিদুল হক চৌধুরী বলেন, ‘এ ঘটনা নিয়ে নগরবাসীর শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যদি বলেন ব্যর্থতা, সেটা আমরা মেনে নিয়েছি।’

গুলিবর্ষণকারীদের শনাক্ত করার দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াহিদুল বলেন, গুলিবর্ষণকারী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর তাঁরা পাহাড়ি এলাকায় চলে গেছেন। তাঁদের আস্তানায় গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তাঁরা অস্ত্র নিয়ে আসেননি। অস্ত্রগুলো শহরের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ সময় নগরীর ১০টি জায়গায় একসঙ্গে অভিযান শুরুর ঘোষণা দেন অতিরিক্ত কমিশনার ওয়াহিদুল হক চৌধুরী।

গত শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নগরের চন্দনপুরা এলাকায় পুলিশি পাহারায় থাকা ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমানের বাড়ি লক্ষ্য করে চার সন্ত্রাসী বাইরে থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে চলে যায়। ওই হামলার সময় ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ছিলেন।

একই বাড়ি লক্ষ্য করে গত ২ জানুয়ারি মাইক্রোবাসে আটজন মুখোশধারী সন্ত্রাসী এসে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেছিল। এর পর থেকে সেই বাড়িতে পুলিশের পাহারা বসানো হয়। তখন বাড়ির সামনে থেকে গুলিবর্ষণ করা হলেও এবার সেখানে পুলিশি পাহারায় থাকায় বাড়ির পেছনে এসে গুলি করে চলে যায় সন্ত্রাসীরা।

সিএমপির মুখপাত্র সহকারী কমিশনার (সদর) মো. আমিনুর রশীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত শনিবার ব্যবসায়ীর বাড়ি লক্ষ্য করে যে গুলির ঘটনা ঘটেছে, সে ঘটনায় নতুন করে থানায় কোনো মামলা হচ্ছে না। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেছেন, ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমানের বাড়ি লক্ষ্য করে আগে একবার মাইক্রোবাসে করে এসে গুলি করার ঘটনা ঘটেছিল। তখন তিনি চকবাজার থানায় একটি মামলা করেছিলেন। সে মামলায় পুলিশের হাতে চারজন গ্রেপ্তার আছেন। মামলাটির তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে। এ মামলার তদন্তের সঙ্গে শনিবার নতুন করে গুলির ঘটনাটি যুক্ত হবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

